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足球／球衣數字4酷似納粹黨衛軍符號 德國隊急換字體

中央社／ 柏林1日綜合外電報導
德國足球國家隊新版球衣的數字4，因字形酷似納粹黨衛軍符號SS惹議。 法新社
德國足球國家隊新版球衣的數字4，因字形酷似納粹黨衛軍符號SS惹議。 法新社

德國足球國家隊新版球衣的數字4，因字形酷似納粹黨衛軍符號SS惹議；德國足球協會（DFB）今天表示將更換相關字體。

綜合法新社與德國之聲（DW）報導，德國足協發布聲明表示，他們檢查數字0到9的字體後，提交歐洲足球總會（UEFA）檢視。

德國足協說：「參與數字設計過程的各方，當時都不覺得有任何觸及納粹符誌的意象。我們將與合作夥伴 11teamsports一起設計數字4的替代字體，並尋求歐洲足總核可」。

德國「畫報」（Bild）報導，球衣供應商阿迪達斯（Adidas）1日中午起已移除官網上選購德國球衣的客製選項，避免有人刻意想印上恐有爭議的字體。

阿迪達斯把這次的問題歸咎於德國足協與足協合作單位11Teamsports。德國隊陣中沒人穿幾與黨衛軍符號SS一模一樣的44號；近期在友誼賽裡，4、14、24號則都有人穿過。

德國運動用品製造商阿迪達斯自1950年代起就負責國家隊球衣，然而德國足協上月宣布2027年起球衣將改由美商耐吉（NIKE）供應，引發議論。

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