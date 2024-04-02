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滿16歲有熱忱快報名！世壯運招志工一起讓世界看見台灣

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
世壯運執委會主委、北市府副市長林奕華今天與國際扶輪社簽署合作備忘錄。記者林麗玉／攝影
世壯運執委會主委、北市府副市長林奕華今天與國際扶輪社簽署合作備忘錄。記者林麗玉／攝影

雙北世界壯年運動會明年5月17日將登場，北市府要招募至少1萬2千名志工。北市副市長林奕華今與國際扶輪社簽署合作備忘錄，國際扶輪將有2400名社友投入世壯運志工服務。林表示，目前志工已招募近5000人，不過還不到一半，盼更多團體、個人投入世壯運志工，只要年滿16歲、有服務熱誠，都可以投入世壯運志工行列。

世壯運執委會主委、北市府副市長林奕華今天與國際扶輪社簽署合作備忘錄，國際扶輪社前理事謝三連是促成這次志工合作的最大推手，他表示，國際扶輪將以親善、服務他人的精神，擔任這次世壯運志工服務與國際宣傳，為台灣與來自世界各地的人們，搭起國際友誼的橋樑。

林奕華說，預計明年世壯運會有4萬名各國運動愛好者來台競技，大家對運動賽事的概念多是選手參加，不過世壯運是人人都可成為選手，只要喜歡運動都可報名參賽，尤其不同於國際運動賽事是以國家報名，世壯運是採個人報名方式，所以志工需求非常大，例如有的國家可能選手來得不多，但還是需要志工協助服務。

林表示，這次與扶輪社簽署合作備忘錄，是目前世壯運團體志工最大規模的合作，民眾如果有熱忱、年滿16歲以上，也都可以上世壯運官網報名擔任志工，項目包括行政志工、語言志工等，共同讓明年的雙北世壯運順利舉辦，並且讓世界看到台灣。

世壯運執委會主委、北市府副市長林奕華今天與國際扶輪社簽署合作備忘錄。記者林麗玉／攝影
世壯運執委會主委、北市府副市長林奕華今天與國際扶輪社簽署合作備忘錄。記者林麗玉／攝影

世壯運

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