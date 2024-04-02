企排／極速超跑首奪冠 陳怡如球員生涯完美落幕

隨著極速超跑勇奪隊史首座企業排球聯賽冠軍，陣中34歲的資深球員陳怡如透露，將不帶遺憾卸下球員身分，朝著人生新的章節前進，並感謝隊友的付出。

企業19年排球聯賽女子組總冠軍賽在台大體育館舉行，賽制採3戰2勝制，即便極速超跑在首戰率先讓出，不過昨役化解對手3個冠軍點，甚至上演「讓2追3」大逆轉戲碼，今天再以25比23、25比16、25比16力退衛冕的台北鯨華，勇奪隊史首座企排冠軍。

「過程比以往還要艱辛，因為超跑是很特殊的球隊，我們球員來自四面八方，比較不像其他球隊，有固定的訓練時間，所以對我們考驗很大。」陣中資深球員陳怡如接受媒體聯訪時說道。她指出，過程中碰到很多問題，但全隊仍想辦法克服，然後堅持冠軍目標。

昨天成功續命，陳怡如透露，其實賽前心情很平靜，抱著破釜沈舟心態，並集合所有球員喊話「打出一場覺得驕傲、不留遺憾的比賽」，「結果我們做到了，大家都開玩笑說，誰都寫不出來這種劇本，因為我們是逆勢中的逆勢，也替今天注入很強的一劑強心針。」

如今以冠軍為球員生涯畫下完美句點，陳怡如認為沒有遺憾，尤其歷經昨天的關鍵戰役，「讓我知道贏球不能自滿，輸球也不能放棄，之後我會用這樣的精神，面對人生的各種難題。」她笑說，能把打球當作工作是一件很幸福的事，「也謝謝隊友陪我一起完成目標。」

與陳怡如一起奮戰逾10年，「阿非」陳菀婷對於老戰友即將離開球場，數度不捨落淚，「下半季後面幾場，我們兩個都睡一間，當她說要退役的時候，我沒有想到是真的，不過她有自己對未來的規劃，我們絕對是支持，雖然有心理準備，但還是覺得捨不得。」