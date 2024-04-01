快訊

就「這兩家」上市公司敢沒交年報 恐面臨下市危機

新北29歲男陽台等朋友疑失足 5樓墜落頭部重創送醫不治

企排／相隔12年捧冠 「阿非」大飆淚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「阿非」陳菀婷奪冠後淚崩。記者曾思儒／攝影
「阿非」陳菀婷奪冠後淚崩。記者曾思儒／攝影

12年前曾包辦企業7年甲級男女排球聯賽的例行賽、總冠軍賽雙料冠軍，「阿非」陳菀婷、「大眼妹」陳怡如和自由球員李怡萱企排19年在極速超跑再合體，且在陳怡如球員最終賽季再嚐雙冠滋味，「阿非」賽後直接淚崩，頻頻用球衣拭淚。

34歲的陳怡如和33歲的陳菀婷是超跑最資深選手，國手資歷豐富的兩人，從14年前在台師大就是隊友，排球路上都曾經過離開又回歸，今天率領超跑直落3擊敗衛冕軍台北鯨華，為賽季寫下最完美句點。

陳怡如早早決定今年賽季結束後退役，小1歲的「阿非」提到下一步是沒說死，但眼淚忍不住一滴滴的落下，2017年台北世大運爆紅的她哽咽說：「（選手生涯）差不多了吧，但又捨不得這舞台。」她坦言總冠軍賽的逆轉勝劇本，是自己從沒想過的完美劇情，「很謝謝大家一起撐下來。」

31歲的李怡萱同樣是前國家隊成員，企排14年結束後曾回到母校中山工商擔任教練，但有感生活「只有排球」，毅然離開中山，到台東、馬祖和埔里打工換宿半年，體驗了完全不同的生活，繞了一圈才在上季回到企業排球聯賽舞台，結束和台電一年合作後收到超跑邀請，和昔日台師大隊友「阿非」、陳怡如及楊怡真再聚首。

和老戰友一起完成雙冠目標，李怡萱開心之餘，下一步要續留球場或是找尋更多可能，目前還沒決定，她說：「打工換宿半年是排球人生以外的經驗，接觸到很多不同的人，我以前比較敏感，外面繞了一圈後心態改變，不會自我設限，回來也更珍惜。」

極速超跑逆轉奪下隊史首冠，全隊開心慶祝。記者侯永全／攝影
極速超跑逆轉奪下隊史首冠，全隊開心慶祝。記者侯永全／攝影

排球 自由球員

延伸閱讀

企排／錯過3冠軍點無緣連霸 鯨華教頭一肩扛責：輸在我調度

企排／瓦解鯨華3「冠軍點」極速超跑連趕6局戲劇包雙冠

南市學甲設多功能體育館有譜 斥資1.8億元最快明年底完工

影／粉紅超跑深夜急行 國中生祈求「這人」現身鼓勵

相關新聞

企排／相隔12年捧冠 「阿非」大飆淚

12年前曾包辦企業7年甲級男女排球聯賽的例行賽、總冠軍賽雙料冠軍，「阿非」陳菀婷、「大眼妹」陳怡如和自由球員李怡萱企排1...

NFL／紅雀選秀第4順位 適合趁火打劫

紅雀擁有今年NFL選秀首輪第四順位，由於密西根四分衛麥卡錫（J. J. McCarthy）擁有不錯的評價，剛好也有多...

世壯運侯友宜邀搭擋羽網雙打 蔣萬安回絕理由超狂..

亞洲首度舉辦的世界壯年運動會將於明年5月雙北登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天同台出席宣傳活動，要號召企業響應力挺...

全中運／20日開幕 盧廣仲開唱

台北市暌違12年再度主辦全中運，4月20日將在小巨蛋舉行開幕式。開幕式及緊接著選手之夜，將邀台灣歌星、團體開唱，今天中午...

羽球／清晨盃圓滿落幕 102歲林友茂40連冠

第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天落幕，高齡102歲的人瑞級選手林友茂，順利拿下85歲父子女組冠軍，締造連續40...

體操／唐嘉鴻出國以賽代訓 難度再提升瞄準奧運獎牌

已取得巴黎奧運體操參賽資格的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天出發前往克羅埃西亞參加世界盃挑戰賽。教練翁士航表示，預計會將難度動作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。