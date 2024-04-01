企排／相隔12年捧冠 「阿非」大飆淚

12年前曾包辦企業7年甲級男女排球聯賽的例行賽、總冠軍賽雙料冠軍，「阿非」陳菀婷、「大眼妹」陳怡如和自由球員李怡萱企排19年在極速超跑再合體，且在陳怡如球員最終賽季再嚐雙冠滋味，「阿非」賽後直接淚崩，頻頻用球衣拭淚。

34歲的陳怡如和33歲的陳菀婷是超跑最資深選手，國手資歷豐富的兩人，從14年前在台師大就是隊友，排球路上都曾經過離開又回歸，今天率領超跑直落3擊敗衛冕軍台北鯨華，為賽季寫下最完美句點。

陳怡如早早決定今年賽季結束後退役，小1歲的「阿非」提到下一步是沒說死，但眼淚忍不住一滴滴的落下，2017年台北世大運爆紅的她哽咽說：「（選手生涯）差不多了吧，但又捨不得這舞台。」她坦言總冠軍賽的逆轉勝劇本，是自己從沒想過的完美劇情，「很謝謝大家一起撐下來。」

31歲的李怡萱同樣是前國家隊成員，企排14年結束後曾回到母校中山工商擔任教練，但有感生活「只有排球」，毅然離開中山，到台東、馬祖和埔里打工換宿半年，體驗了完全不同的生活，繞了一圈才在上季回到企業排球聯賽舞台，結束和台電一年合作後收到超跑邀請，和昔日台師大隊友「阿非」、陳怡如及楊怡真再聚首。