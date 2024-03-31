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體操／唐嘉鴻出國以賽代訓 難度再提升瞄準奧運獎牌

中央社／ 台北31日電
台灣體操好手唐嘉鴻。中央社
台灣體操好手唐嘉鴻。中央社

已取得巴黎奧運體操參賽資格的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天出發前往克羅埃西亞參加世界盃挑戰賽。教練翁士航表示，預計會將難度動作再往上提升，以賽代訓全力瞄準奧運獎牌。

依照巴黎奧運體操單項資格賽的規定，選手將在4站世界區資格賽中擇優3站積分加總後，由排名前2取得奧運資格。而唐嘉鴻在前3站結束後，比較相關對手之間的積分，已篤定提前拿下奧運門票，就算最後1場4月17日在卡達杜哈的資格賽不參加也不影響。

不過唐嘉鴻不打算停下腳步，將繼續透過以賽代訓的方式穩定自己的高難度動作。翁士航在接受中央社記者訪問時說道，「我們預計奧運前會再參加5場比賽，除了讓他多磨練之外，也要讓外界看到嘉鴻的新動作。」

翁士航透露，奧運前的5場比賽，都是設定預賽難度分要從16.3分、決賽16.5分起跳，「這樣做有幾個意義，一來要讓各界看到嘉鴻受傷後還能持續進步，再來就是要展現出新的難度給世界看，我相信這套動作只要完整做出來，站上奧運頒獎台不會是難事。」

翁士航表示，體操是很主觀的項目，所以我們要多出去讓國際裁判看到新的動作，「這樣對我們的評分才會有利，也順便給其他的競爭對手一些壓力。」

唐嘉鴻也低調提到，現在就是跟著教練的計畫全力備戰奧運，「當然也很感謝體育署和署長在我受傷之後給予的所有協助，才能讓我這麼快又順利地復出賽場。」

唐嘉鴻參加完克羅埃西亞的比賽後，將轉往法國里昂進行5天的移地訓練，隨後再轉往卡達參加體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽。

克羅埃西亞 唐嘉鴻 翁士航

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