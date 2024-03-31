羽球／清晨盃圓滿落幕 102歲林友茂40連冠

第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽今天落幕，高齡102歲的人瑞級選手林友茂，順利拿下85歲父子女組冠軍，締造連續40冠的驚人紀錄，也為今年賽事劃下完美句點。

今年清晨盃羽球錦標賽共計4753人參賽，再度改寫業餘羽球賽參賽人數的金氏世界紀錄，102歲的「老頑童」林友茂說：「參加清晨盃已經有感情了，清晨盃可以一家人一起來參加，吳文達先生創辦這個賽事，真的非常有意義。」

清晨盃創辦人之一吳蔡秀珍也已經95歲高齡，她透露現在主要的運動習慣是到住家附近的公園健走，偶爾練練氣功，「但每年都一定會在清晨盃拿起球拍參加比賽」，她今年和曾孫陳子亦搭檔參加祖孫組。

剛從西班牙完賽凌晨才回到台灣的陳子亦，隨即到清晨盃參賽，儘管時差與長途飛行讓他昏昏欲睡，但參加一年一度的清晨盃是最重要的行程，今年還跟「阿祖」吳蔡秀珍搭檔，他笑說：「感謝阿祖Carry我。」

中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫強調，清晨盃就是希望能推廣羽球，也希望更多人能一起參與羽球運動，一起讓身體更健康。

「健康很重要！」 打羽球呷百二

第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽參賽人數突破金氏世界紀錄，吸引眾多羽球愛好者參與的主因，就是賽事組別多元，從老到小，從娛樂到專業，只要熱愛羽球，一定可以找到一個最適合你的組別，即使高齡102歲的「老頑童」林友茂，都能參加祖孫組，感受羽球樂趣。

「我從第12屆參加到現在，已經40屆了，我每一年都拿金牌！」林友茂邊說邊拿起自己掛在胸前的85歲父子女組金牌，他說：「參加清晨盃已經有感情了，我跟你說，清晨盃跟其他比賽不一樣，它有父子女組、夫婦組等，可以一家人一起來參加，吳文達先生創辦這個賽事，真的非常有意義。」

林友茂雖是102歲高齡，仍容光煥發、聲音宏亮，他目前還保持著打羽球的習慣，每周三天，每天兩小時的羽球運動之外，他還透露長壽秘訣，他說：「多運動、多唱歌、跳國標舞、多說好話、存好心、吃虧就是占便宜！」他還不忘打趣補充：「還有多看美女。」

清晨盃創辦人之一吳蔡秀珍，95歲高齡，「自己的健康很重要！」她現在主要的運動習慣是到住家附近的公園健走，偶爾練練氣功，但每年都一定會在清晨盃，拿起球拍參加比賽，她今年與曾孫陳子亦搭檔參加祖孫組，她笑說：「子亦是國手，很認真很厲害，比賽當然就要贏啊！」

清晨盃從第一屆的百餘人參加，到如今有超過4700人參加，吳蔡秀珍非常感動，她回想當初與先生吳文達四處找朋友打球，從不會打教到會打，球友越來越多，甚至到日本、韓國，去推廣清晨盃，以及全民運動的觀念，一路走到要如今盛況，她說：「羽球就是輸贏都開心，以自己的能力可以打出很漂亮的球，真的很高興，很有成就感。」

剛在西班牙締造自己在超級300最佳成績八強的陳子亦，今天早上六點才回到台灣，隨即到清晨盃參賽，儘管時差與長途飛行讓他昏昏欲睡，但參加一年一度的清晨盃是最重要的行程，今年還跟「阿祖」吳蔡秀珍搭檔，他笑說：「感謝阿祖Carry我。」

正是因為清晨盃有多元化的分組，才能有那麼多感人的故事，中華民國全民羽球協會理事長吳宜倫強調，清晨盃就是希望能推廣羽球，也希望更多人能一起參與羽球運動，一起讓身體更健康。

清晨盃創辦人之一的吳蔡秀珍與曾孫陳子亦搭檔參賽。大會提供