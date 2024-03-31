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羽球／膝傷治療中 戴資穎自評狀況恢復5成

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
娘家保健生技執行長林香蘭（左）送上特別版花束給代言人戴資穎。記者曾思儒／攝影
娘家保健生技執行長林香蘭（左）送上特別版花束給代言人戴資穎。記者曾思儒／攝影

我國「一姊」戴資穎本季4場比賽至少都打進4強，但最近一場全英公開賽4強止步後就進入養傷階段，今天出席代言熬雞精記者會時更透露，回台後仍在恢復，目前約恢復一半，接續亞錦賽要依身體狀況去調整。

小戴坦言，膝蓋狀況在回國時「不太理想」，回台後接受治療，打PRP後就先休息一周，接續也繼續求醫，醫生有提供一些可以讓團隊幫助處理的方式，以求出國時可以維持身體狀況，也希望下周可以進行比較強度的訓練，準備4月10日登場的亞錦賽。

去年亞錦賽摘冠的小戴不諱言，身體狀況多少會影響心理，「每天要訓練的人不能訓練，不能訓練比訓練更心累，但沒辦法怎麼調適。」目前世界第3的她強調，現階段目標是先維持好身體狀況，後面比賽希望去得更好排名，以最好狀態和種子身分參加巴黎奧運。

18歲就登上倫敦奧運殿堂，巴黎奧運將是小戴連4屆參賽，也是最後一次以選手身分參與奧運，今年法國公開賽打進4強的她認為奧運場館沒明顯的順逆風，是「滿好打」的場館，但附近治安的確要小心；貼心的小戴還多次提點7月要去採訪奧運的媒體，要注意自身安全和隨身財物。

戴資穎

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