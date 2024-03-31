快訊

寶林饒河店個案 王必勝公布米酵菌酸檢驗結果 籲不要恐慌

總質詢開天窗背後 民進黨設內規減半質詢時間 立委也無奈

華爾街日報專訪張忠謀 自曝：中年創業祕辛與優勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／逗外甥上癮 戴資穎自爆：想當「雙寶」媽！

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
娘家保健生技執行長林香蘭（左）和戴資穎共同展示熬雞精奧援限量禮盒。記者曾思儒／攝影
娘家保健生技執行長林香蘭（左）和戴資穎共同展示熬雞精奧援限量禮盒。記者曾思儒／攝影

我國羽球「一姊」戴資穎今年再度擔任熬雞精代言人，今天現身「2024奧援記者會」時透露，和姊姊感情和睦，自己也有當「雙寶」媽，甚至有生3個孩子的念頭。

今年四處征戰爭取巴黎奧運積分的小戴，難得在台北舉辦公開活動，記者會還特別找來戴資穎姊姊戴靖潔主持；姊妹倆在舞台分享平時在家裡喝雞精、逗戴靖潔孩子趣事，小戴還在台上「還原」逗弄姪子的動作，姊姊成為被示範的對象，姊妹逗趣互動讓台下哄堂大笑。

今年將是選手生涯最後一季的小戴透露，家裡增添新成員後，訓練再累也會想回家和外甥玩；時常在社群分享和外甥互動的她也提到，雖還沒結婚計畫，但從小和姊姊感情好，曾想過若是當媽媽「想生2胎」，接續更追加「3個也不錯」，但也補充現在全家人顧外甥就人仰馬翻。

小戴是第4年擔任娘家熬雞精代言人，娘家保健生技執行長林香蘭形容小戴是「台灣女兒」、「台灣之光」，永不放棄的精神和娘家品牌互相呼應，巴黎奧運也將力挺小戴，期待小戴奧運「最後一舞」成功帶回金牌。

娘家保健生技力挺小戴，除推出限量禮盒、聯名應援物，更推出「娘家挺小戴 巴黎見」活動，最大獎送台北飛巴黎雙人機票，活動即日起開跑，讓球迷有機會到巴黎親自見證小戴英姿。

娘家保健生技執行長林香蘭（左）送上特別版花束給代言人戴資穎。記者曾思儒／攝影
娘家保健生技執行長林香蘭（左）送上特別版花束給代言人戴資穎。記者曾思儒／攝影

戴資穎 羽球

延伸閱讀

湯優盃／戴資穎和周天成都出陣！中華隊參賽陣容出爐

羽球／戴資穎奧運積分被山口茜反超 世界排名第3也危險

全英羽賽／暫停發球引抱怨 戴資穎笑稱還沒習慣馬琳的習慣

全英羽賽／「最後一舞」打到4強 戴資穎卻透露：第一場就想退賽

相關新聞

羽球／逗外甥上癮 戴資穎自爆：想當「雙寶」媽！

我國羽球「一姊」戴資穎今年再度擔任熬雞精代言人，今天現身「2024奧援記者會」時透露，和姊姊感情和睦，自己也有當「雙寶」...

劍道／基隆3選手成國家隊國手 將飛米蘭拚世界劍道錦標賽

三年一次的「第十九屆米蘭世界劍道錦標賽」，今年7月在義大利米蘭舉行，我國日前完成國家代表隊選拔，基隆市有3位選手順利拿到...

西班牙羽賽／周天成、王子維無緣男單冠軍戰

超級300系列西班牙羽球大師賽，「台灣一哥」周天成、「羽球王子」王子維卻相繼在男單4強戰落敗，冠軍戰無緣上演「台灣內戰」

擊劍／亞洲錦標賽代表隊選拔賽 30日起於石牌國中舉行

2024年亞洲擊劍錦標賽代表隊選拔賽30、31日於台北市立石牌國中舉辦。 選拔出包含男子銳劍、男子鈍劍、男子軍刀、女子銳劍、女子鈍劍、女子軍刀..等各項目優秀選手及教練，參加6月份在科威特舉辦的20

定向越野／13歲卓佳賞男子組奪冠 黃敏惠女子組3連后

112學年度第16屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在彰化大葉大學舉行，金門縣選手再次綻放光芒，男子菁英組爆...

花式溜冰／台北公開賽短曲 洪筱晴領先、陳毅帆小失誤

2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽今天於台北市立大學天母校區體育館展開首日賽程，去年杭州亞運金牌洪筱晴搬出寒假在義大利新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。