羽球／逗外甥上癮 戴資穎自爆：想當「雙寶」媽！

我國羽球「一姊」戴資穎今年再度擔任熬雞精代言人，今天現身「2024奧援記者會」時透露，和姊姊感情和睦，自己也有當「雙寶」媽，甚至有生3個孩子的念頭。

今年四處征戰爭取巴黎奧運積分的小戴，難得在台北舉辦公開活動，記者會還特別找來戴資穎姊姊戴靖潔主持；姊妹倆在舞台分享平時在家裡喝雞精、逗戴靖潔孩子趣事，小戴還在台上「還原」逗弄姪子的動作，姊姊成為被示範的對象，姊妹逗趣互動讓台下哄堂大笑。

今年將是選手生涯最後一季的小戴透露，家裡增添新成員後，訓練再累也會想回家和外甥玩；時常在社群分享和外甥互動的她也提到，雖還沒結婚計畫，但從小和姊姊感情好，曾想過若是當媽媽「想生2胎」，接續更追加「3個也不錯」，但也補充現在全家人顧外甥就人仰馬翻。

小戴是第4年擔任娘家熬雞精代言人，娘家保健生技執行長林香蘭形容小戴是「台灣女兒」、「台灣之光」，永不放棄的精神和娘家品牌互相呼應，巴黎奧運也將力挺小戴，期待小戴奧運「最後一舞」成功帶回金牌。