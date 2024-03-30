基隆3劍道選手成國家隊國手 將飛米蘭拚世界劍道錦標賽

三年一次的「第十九屆米蘭世界劍道錦標賽」，今年7月在義大利米蘭舉行，我國日前完成國家代表隊選拔，基隆市有3位選手順利拿到國家代表隊國手資格。市長謝國樑今天傍晚換上專業劍道服裝，接見選手並頒贈參賽旅費，為選手加油打氣，盼為基隆爭光。

獲選男子組國手的余昀浩表示，身為上班族的他，利用平日下班後及假日時間，每晚都在訓練場練習至半夜，對於此次比賽有著偌大的期待，期許自己好好發揮，為國爭光。

女子組國手游雅珺提到自己目前就讀高雄醫學大學，備賽時期南北往來通勤，耗時且耗財等問題都要一一克服，但今日入選國家代表隊，很感謝身邊家人朋友的支持，讓她有毅力繼續訓練，完成目標。

年僅大一的曹維婷說，可以代表台灣出國比賽真的非常興奮，從小學開始學習劍道，一直期待有機會可以參與國際賽事，珍惜出國比賽的機會。

基隆市體育會劍道委員會主委余宗仁指出，世界劍道錦標賽是由國際劍道聯盟主辦的國際賽事。今年很榮幸基隆市有3位在地選手入選國家隊。