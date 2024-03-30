西班牙羽賽／周天成、王子維無緣男單冠軍戰

中央社／ 新北30日電
周天成。美聯社
周天成。美聯社

超級300系列西班牙羽球大師賽，「台灣一哥」周天成、「羽球王子」王子維卻相繼在男單4強戰落敗，冠軍戰無緣上演「台灣內戰」。

昨役以直落2擊敗馬來西亞的梁峻豪，世界排名第15名的周天成今天在西班牙大師賽男單4強，對上世界排名第25名的法國選手波波夫（Toma JuniorPopov），雙方過去對戰過2次，各取得1勝，最近1次交手則是今年的馬來西亞公開賽，當時周天成苦戰3局落敗。

此役首局前段幾乎皆維持領先的周天成，卻在技術暫停後遭到對手強勢反撲，尤其在14比13領先時，連續丟掉7分，導致以15比21讓出。不過，次局輪到周天成在技術暫停後上演逆轉秀，雖然一度錯失3個局點，但仍有驚無險以22比20扳平戰局。

進入決勝第3局，周天成與波波夫陷入拉鋸戰，可惜在14比14平手時被對手連得4分，即便追到僅剩1分差，還是無力扭轉戰局，最後以18比21落敗，無緣男單冠軍戰。

另名爭取男單冠軍戰門票的王子維，今天則是面對前世錦賽冠軍的新加坡好手駱建佑，在首局以13比21讓出情況下，第2局立刻以21比8扳平戰局。可惜進入決勝第3局，王子維以8比9落後時，被打出9比3攻勢，最後以15比21落敗，同樣止步男單4強。

周天成 王子維 羽球

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