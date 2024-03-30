112學年度第16屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在彰化大葉大學舉行，金門縣選手再次綻放光芒，男子菁英組爆出大冷門，由13歲的卓佳賞奪冠創紀錄；女子組則由黃敏惠完成3連后。

全國排名賽的第3站，男子菁英組有43名選手爭取角逐國手（3站以最優的兩站成績來計算）的最後機會，沒想到金門縣金寧中小學、國中一年級的卓佳賞以18分21秒的成績奪冠，寫下全國排名賽奪冠年齡最小的紀錄。

國小被父母帶來參加定向越野，卓佳賞去年入選亞青國手，賽後他表示，「一開始，從天冷的金門轉到熱的比賽場地有些不適應，好在之前接受田徑教練訓練和彥龍老師指導的練習，很快調整過來，就跑得很不錯。目標是希望當選國手，參加年底的亞錦賽。」卓佳賞首站獲得第10名。

首站拿下菁英組冠軍的楊天筆，第2站缺席，本站出賽就得力拚佳績，最終以19分20秒奪得第3，兩站成績皆優，如願當選國手；首站沒進前10名的楊晁青在後兩站大爆發，先奪得冠軍，再以18分57秒奪得第2，獲取國手門票。

2024全國排名賽3站比賽下來，黃敏惠在女子菁英組可說是無敵手，本站以18分56秒完成3連后，賽後她表示，「雖然提前拿到國手資格，今天比賽是新的場地就來體驗看看，體能因為天氣熱有點不足，比賽很順，沒有失誤。」前兩站第2、第3的梁宇琪；後兩站第2、第6的林冠妤都將獲得國手資格。

這次也是全國中學錦標賽，分國、高中組進行，金門縣再次大豐收，金門高中的李怡農（16分45秒）和洪雅琳（21分06秒）分別拿下高中男、女組冠軍。洪雅琳去年16歲奪冠，今年升高一則參加高中組再拿第1，她表示，「在意料之中、也在意料之外，我除了定向越野之外，也練10公尺空氣手槍，一個是動、一個是靜，兩者之間轉換需要調適，對我來說也是一種考驗。」