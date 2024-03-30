快訊

士林工地塌陷挖土機駕駛遭砸死 建物鋼梁突「軟腳」恐怖瞬間曝光

平安落幕！荷蘭夜店脅持事件人質均獲釋 嫌犯遭警方上銬逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

定向越野／13歲卓佳賞男子組奪冠 黃敏惠女子組3連后

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
13歲的卓佳賞出乎意料的拿下男子菁英組冠軍。圖／中華定向越野協會提供
13歲的卓佳賞出乎意料的拿下男子菁英組冠軍。圖／中華定向越野協會提供

112學年度第16屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在彰化大葉大學舉行，金門縣選手再次綻放光芒，男子菁英組爆出大冷門，由13歲的卓佳賞奪冠創紀錄；女子組則由黃敏惠完成3連后。

全國排名賽的第3站，男子菁英組有43名選手爭取角逐國手（3站以最優的兩站成績來計算）的最後機會，沒想到金門縣金寧中小學、國中一年級的卓佳賞以18分21秒的成績奪冠，寫下全國排名賽奪冠年齡最小的紀錄。

國小被父母帶來參加定向越野，卓佳賞去年入選亞青國手，賽後他表示，「一開始，從天冷的金門轉到熱的比賽場地有些不適應，好在之前接受田徑教練訓練和彥龍老師指導的練習，很快調整過來，就跑得很不錯。目標是希望當選國手，參加年底的亞錦賽。」卓佳賞首站獲得第10名。

首站拿下菁英組冠軍的楊天筆，第2站缺席，本站出賽就得力拚佳績，最終以19分20秒奪得第3，兩站成績皆優，如願當選國手；首站沒進前10名的楊晁青在後兩站大爆發，先奪得冠軍，再以18分57秒奪得第2，獲取國手門票。

2024全國排名賽3站比賽下來，黃敏惠在女子菁英組可說是無敵手，本站以18分56秒完成3連后，賽後她表示，「雖然提前拿到國手資格，今天比賽是新的場地就來體驗看看，體能因為天氣熱有點不足，比賽很順，沒有失誤。」前兩站第2、第3的梁宇琪；後兩站第2、第6的林冠妤都將獲得國手資格。

這次也是全國中學錦標賽，分國、高中組進行，金門縣再次大豐收，金門高中的李怡農（16分45秒）和洪雅琳（21分06秒）分別拿下高中男、女組冠軍。洪雅琳去年16歲奪冠，今年升高一則參加高中組再拿第1，她表示，「在意料之中、也在意料之外，我除了定向越野之外，也練10公尺空氣手槍，一個是動、一個是靜，兩者之間轉換需要調適，對我來說也是一種考驗。」

田徑

延伸閱讀

中央地方攜手出資6千萬元 嘉市幸福幼兒園重建動土

響應4月2日台灣社工日 市長黃敏惠送上「800元額度幸福券」

響應台灣社工日！黃敏惠感恩社工辛勞送「幸福兌換券」

民眾黨嘉義黨部成立黃敏惠也道賀 柯文哲：未來在台灣各地布點

相關新聞

定向越野／13歲卓佳賞男子組奪冠 黃敏惠女子組3連后

112學年度第16屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在彰化大葉大學舉行，金門縣選手再次綻放光芒，男子菁英組爆...

花式溜冰／台北公開賽短曲 洪筱晴領先、陳毅帆小失誤

2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽今天於台北市立大學天母校區體育館展開首日賽程，去年杭州亞運金牌洪筱晴搬出寒假在義大利新...

羽球／清晨盃報名熱烈體育署肯定用心 李洋到場觀賽

第52屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽本屆締造了參加人數的金氏世界紀錄，超過4700人齊聚台北體育館參賽，其中專業組選手...

2024企業女子壘球聯賽 台北市青年公園棒球場熱烈開打

2024企業女子壘球聯賽今天（30日）在台北市青年公園棒球場開打，首戰由福添福嘉南鷹對戰新世紀黃蜂，不僅是連續4年的開幕...

田徑／再挑戰全國紀錄未果 傅兆玄平最佳拚奧運積分

全國大專校院田徑公開賽今天在大專男甲跳高決賽上演頂尖對決，前3名選手都跳出破大會紀錄的成績，其中去年全大運跳出2公尺25...

桌球／林昀儒遭馬龍逆轉 無緣WTT仁川賽4強

台灣「桌球一哥」林昀儒今天在WTT仁川冠軍賽男單8強戰，以11比6、12比14、7比11、7比11遭到中國名將馬龍逆轉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。