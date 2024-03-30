快訊

恐含金屬碎片…「3支裝Magnum經典雪糕」流入台灣？ 食藥署回應

感情剛萌芽…短命戀情才公開認愛2周 韓韶禧分手柳俊烈

綠營大老當著蔡總統面撂重話 批「民進黨不重視文化」在北台全軍覆沒

2024企業女子壘球聯賽 台北市青年公園棒球場熱烈開打

聯合報／ 即時報導
2024企業女子壘球聯賽今天在台北市青年公園棒球場開打，歡迎所有球迷朋友到場支持女子壘球為選手加油。圖／體育署提供
2024企業女子壘球聯賽今天在台北市青年公園棒球場開打，歡迎所有球迷朋友到場支持女子壘球為選手加油。圖／體育署提供

2024企業女子壘球聯賽今天（30日）在台北市青年公園棒球場開打，首戰由福添福嘉南鷹對戰新世紀黃蜂，不僅是連續4年的開幕戰組合，也是連續4年冠軍戰的組合。教育部體育署副署長房瑞文到場感謝中華民國壘球協會多年來持續引進社會資源投入壘球運動的努力，也期許透過企業女子壘球聯賽，持續不斷的提升我國女子壘球整體實力。

企業女子壘球聯賽為我國女壘最高層級賽事，今年邁入第9個年頭，今年參賽隊伍除了原有的福添福嘉南鷹、新世紀黃蜂、新北凱撒、台北台產熊讚及兆基穿山甲等5支企業球隊外，壘球協會為了提升U18中華培訓隊的實戰經驗與對抗性，也安排培訓隊加入賽事，總計有6支球隊參加。

教育部體育署副署長房瑞文副署長出席2024企業女子壘球聯賽開幕戰賽前儀式。圖／體育署提供
教育部體育署副署長房瑞文副署長出席2024企業女子壘球聯賽開幕戰賽前儀式。圖／體育署提供

今年企業女子壘球聯賽各隊將進行6個單循環賽事，每隊進行30場比賽，全年度例行賽計有90場，賽事安排分佈北中南各球場，從開幕戰的台北市青年公園棒球場，到南台灣的高雄市鳳新壘球場，將於5個縣市的壘球場地進行精采比賽，而全年度賽事也將透過電視及網路的現場轉播，讓無法到場的球迷也能透過直播欣賞高水準的比賽。

體育署表示，女子壘球一直都是我國在亞運會的重要奪牌項目，近3屆的亞運都奮勇奪下獎牌，顯示台灣女壘穩定又堅強的實力，能持續與世界各國強權抗衡，2028年洛杉磯奧運也確定將壘球列入正式比賽項目。今年企業女子壘球聯賽喊出「New Dream夢」的口號，希望能藉由聯賽，讓所有選手把握比賽機會，持續不斷的提升實力，勇敢追逐夢想的舞台，也歡迎所有球迷朋友到場支持女子壘球，為選手加油。

有關企業女壘聯賽的相關賽事資訊也可至官網（http://softball.tw/）或臉書粉絲團（https://www.facebook.com/TPWSL/）查詢。

女壘 體育署 黃蜂

延伸閱讀

竹市府擬移除棒球場覆土 營造商聲請保全證據

新竹棒球場覆土移除昨招標 營造商向法院聲請保全證據

新竹棒球場覆土誰負責？竹市府不忍了 宣布要自行移除

【即時短評】林智堅、鄭文燦「打不了的棒球場」高虹安、張善政能接棒？

相關新聞

桌球／林昀儒遭馬龍逆轉 無緣WTT仁川賽4強

台灣「桌球一哥」林昀儒今天在WTT仁川冠軍賽男單8強戰，以11比6、12比14、7比11、7比11遭到中國名將馬龍逆轉，...

2024企業女子壘球聯賽 台北市青年公園棒球場熱烈開打

2024企業女子壘球聯賽今天（30日）在台北市青年公園棒球場開打，首戰由福添福嘉南鷹對戰新世紀黃蜂，不僅是連續4年的開幕...

田徑／再挑戰全國紀錄未果 傅兆玄平最佳拚奧運積分

全國大專校院田徑公開賽今天在大專男甲跳高決賽上演頂尖對決，前3名選手都跳出破大會紀錄的成績，其中去年全大運跳出2公尺25...

NCAA／普度、杜克大學順利晉級 男籃8強正式出爐

全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽，普度大學、北卡州立大學、杜克大學、田納西大學今天相繼擊敗對手晉級8強

自由車／美利達彰化經典百K鳴槍 18國5000車友騎聚

一年一度的單車盛會「兆豐銀行．美利達彰化經典百K」今天再度掀起熱潮，吸引來自18國5000車友一同「騎」聚彰化高鐵站，清...

西班牙羽賽／周天成、王子維挺進男單4強 有望決賽會師

BWF超級300的西班牙名人賽今天展開8強賽程，其中在男單8強賽我國兩名好手周天成、王子維雙雙擊敗對手晉級到4強賽，並有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。