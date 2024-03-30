2024企業女子壘球聯賽 台北市青年公園棒球場熱烈開打

2024企業女子壘球聯賽今天（30日）在台北市青年公園棒球場開打，首戰由福添福嘉南鷹對戰新世紀黃蜂，不僅是連續4年的開幕戰組合，也是連續4年冠軍戰的組合。教育部體育署副署長房瑞文到場感謝中華民國壘球協會多年來持續引進社會資源投入壘球運動的努力，也期許透過企業女子壘球聯賽，持續不斷的提升我國女子壘球整體實力。

企業女子壘球聯賽為我國女壘最高層級賽事，今年邁入第9個年頭，今年參賽隊伍除了原有的福添福嘉南鷹、新世紀黃蜂、新北凱撒、台北台產熊讚及兆基穿山甲等5支企業球隊外，壘球協會為了提升U18中華培訓隊的實戰經驗與對抗性，也安排培訓隊加入賽事，總計有6支球隊參加。

教育部體育署副署長房瑞文副署長出席2024企業女子壘球聯賽開幕戰賽前儀式。圖／體育署提供

今年企業女子壘球聯賽各隊將進行6個單循環賽事，每隊進行30場比賽，全年度例行賽計有90場，賽事安排分佈北中南各球場，從開幕戰的台北市青年公園棒球場，到南台灣的高雄市鳳新壘球場，將於5個縣市的壘球場地進行精采比賽，而全年度賽事也將透過電視及網路的現場轉播，讓無法到場的球迷也能透過直播欣賞高水準的比賽。

體育署表示，女子壘球一直都是我國在亞運會的重要奪牌項目，近3屆的亞運都奮勇奪下獎牌，顯示台灣女壘穩定又堅強的實力，能持續與世界各國強權抗衡，2028年洛杉磯奧運也確定將壘球列入正式比賽項目。今年企業女子壘球聯賽喊出「New Dream夢」的口號，希望能藉由聯賽，讓所有選手把握比賽機會，持續不斷的提升實力，勇敢追逐夢想的舞台，也歡迎所有球迷朋友到場支持女子壘球，為選手加油。

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