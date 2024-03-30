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自由車／美利達彰化經典百K鳴槍 18國5000車友騎聚

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
今年首次推出「戰隊PK」紅、藍戰隊比拚車友完賽率。圖／美利達提供
今年首次推出「戰隊PK」紅、藍戰隊比拚車友完賽率。圖／美利達提供

一年一度的單車盛會「兆豐銀行．美利達彰化經典百K」今天再度掀起熱潮，吸引來自18國5000車友一同「騎」聚彰化高鐵站，清晨6點整由彰化縣縣長王惠美、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長湯維堯、兆豐國際商業銀行董事長雷仲達、美利達公司總經理曾上原等人鳴笛聲中，熱血展開長達107K的單車騎乘，路線騎經八卦山場面相當壯觀。

邁入第14年的彰化經典百K以高水準的交通維護品質著稱，今年限額5000人的名額，更創下不到半小時秒殺的驚人紀錄，彰化縣縣長王惠美表示，台灣口碑最好的單車活動、路跑馬拉松都在彰化縣，非常歡迎全國各地車友前來共襄盛舉。

兆豐國際商業銀行董事長雷仲達今天特別帶領兆豐銀行員工組成的百人車隊前來參與這場盛會，雷仲達強調，兆豐銀行對運動推展以及ESG理念的推動向來不遺餘力，希望透過攜手美利達共同支持舉辦彰化經典百K，提倡綠色環保的永續發展。

非常熱愛單車騎乘的美利達公司總經理曾上原指出，為了推廣最節能減碳、最健康活力的單車運動、以及更好的服務，美利達今年將推出客製化單車的貼心服務，希望透過本活動的舉辦，吸引更多人加入我們快樂的單車行列：最後也特別提醒所有車友，彰化經典百K非競賽性質預祝所有人都能平安快樂的完賽。

今年活動現場滿滿亮點，首次推出「戰隊PK」紅、藍戰隊比拚車友完賽率，紅隊由「粉紅小鋼砲 黃亭茵」領軍；藍隊則是「馮俊凱、李冠賢」代表，優勝隊伍大會也準備了數百項的抽獎好禮，現場彷彿一場單車嘉年華會。

此外參山風管處為支持運動發展在地觀光，透過活動強大的車友號召力，加碼贊助發放消費券，更聯合田中、社頭商圈合作店家現場設立參山市集，透過美食、特產，更讓車友感受到在地親和力，收穫滿滿，紛紛表示明年一定要再報名參加。

馮俊凱 黃亭茵

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