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NCAA／普度、杜克大學順利晉級 男籃8強正式出爐

中央社／ 綜合外電報導
7呎4吋長人埃狄(右)攻下27分14籃板，率領普度大學挺進8強。 路透社
7呎4吋長人埃狄(右)攻下27分14籃板，率領普度大學挺進8強。 路透社

NCAA一級男子籃球錦標賽，普度大學、北卡州立大學、杜克大學、田納西大學今天相繼擊敗對手晉級8強。

綜合紐約時報與體育新聞網ESPN報導，16強賽今天北卡州大67比58擊敗馬奎特大學（Marquette），1986年後首度擠進8強，延續他們本季NCAA驚奇之旅。

北卡州大（NC State）霍恩（DJ Horne）19分、莫塞（Casey Morsell）15分、狄亞拉（Mohamed Diarra）11分15籃板是球隊大功臣。

普度大學（Purdue）80比68擊敗岡薩加大學（Gonzaga），普度7呎4吋（約223公分）長人埃狄（Zach Edey）27分14籃板、後衛史密斯（Braden Smith）14分15助攻8籃板。

田納西大學（Tennessee）82比75擊敗克瑞頓大學（Creighton）。田納西的內希特（Dalton Knecht）繳出24分6籃板5助攻2抄截的全能表現，與齊格勒（Zakai Zeigler）18分6助攻、喬丹詹姆斯（Josiah-JordanJames）17分攜手率隊打進8強。

杜克大學（Duke）54比51險勝休士頓大學（Houston）。杜克大二中鋒菲利波斯基（Kyle Filipowski）16分9籃板、羅奇（Jeremy Roach）14分全部在下半場，幫杜克力壓種子順位較高的對手。

本屆NCAA頂尖控衛、休士頓大學的希德（Jamal Shead）上半場尾聲右腳踝扭傷，休士頓在比賽最後26分鐘失去主將下無力回天。

連同昨天晉級的阿拉巴馬（Alabama）、康乃狄克（UConn）、伊利諾（Illinois）、克勒姆森（Clemson）大學，至此NCAA「菁英8強」（EliteEight）全部到位。

8強賽當地時間30日由康乃狄克對伊利諾、克勒姆森對阿拉巴馬；31日則由北卡州大對杜克、普度對田納西。這兩天將決定誰能殺入在鳳凰城舉行的4強賽。

NCAA 籃球 詹姆斯

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