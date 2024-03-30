西班牙羽賽／周天成、王子維挺進男單4強 有望決賽會師

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

BWF超級300的西班牙名人賽今天展開8強賽程，其中在男單8強賽我國兩名好手周天成王子維雙雙擊敗對手晉級到4強賽，並有機會連續兩周賽事在男單冠軍賽上演台灣內戰，另外在女雙賽場上我國也有兩組組合挺進到4強賽。

總獎金21萬美元的西班牙名人賽我國本周有多組人馬參戰，在今天的8強賽就有7組我國組合登場，其中在男單8強賽上，我國一哥周天成面對在16強賽擊敗「左手重砲」林俊易的馬來西亞梁峻豪，僅花33分鐘就以21：16、21：12直落二勝出，連續兩周挺進到4強賽。

至於「羽球王子」王子維則是在8強賽遭遇從外卡一路進擊的日本選手田中湧士，上演雙方生涯的首度對決，最終王子維同樣僅花33分鐘就以21：13、21：13直落二晉級到4強賽，連續兩周超級300賽事我國都有2名男單選手晉級到4強，其中上周瑞士公開賽周天成更是與林俊易在決賽碰頭，最終由林俊易在內戰中勝出奪冠。

此外，在女雙賽場上我國也有兩組人馬取得4強門票，分別為張淨惠／楊景惇以及鄧淳薫／李佳馨，兩組人馬將在4強賽分頭進擊，同樣有機會在女雙決賽上演內戰。

周天成 林俊易 王子維

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