全中運／划船賽事落幕 南投水里商工4金最大贏家

113年全國中等學校運動會划船競賽今天於宜蘭冬山河進入最後一天賽程，共進行最後11項準決賽和決賽，冬山河多變天氣雖然造成選手困擾，但高女組新北市三民高中單日進帳3金，喻沛棻在單人雙槳摘金完成二連霸後流下開心的眼淚，高男組南投縣水里商工成最大贏家，共摘下單一學校最多4金。

今天是全中運划船賽的最後一天比賽，但沒想到上午又吹起大風，一度打亂了不少準決賽選手的節奏，其中在高女組單人雙槳去年金牌新北市三民高中喻沛棻雖然以9分59秒36、分組第1晉決賽，但她自己很不滿意，一上岸就流下眼淚，教練團緊急給予心理輔導，擔心會影響到下午的決賽。

幸好下午高女組單人雙槳決賽中，喻沛棻雖然飽受新北市莊敬工家江維婷的威脅，最終僅以1秒97差距驚險摘金，一衝過終點後她就又止不住掉下眼淚來，喻沛棻說：「上午準決賽風太大，沒有做好，連帶也影響到決賽，前面落後時差一點咬不住，但我一直告訴自己要跟上，到最後500公尺才硬跟上，今天有點想太多，對自己沒有自信，怕自己做不到。」

喻沛棻沒有自信，主因是她在高中前都僅僅是一般生，到高一才開始接觸划船，但意外在去年高二就拿到全中運金牌，今年完成「2連霸」，她說：「都很感動，但去年的金牌有點意外，今年的金牌是有目標性，開心度100分甚至更高。

今年全中運划船以南投水里商工表現最耀眼，這支由三屆奧運國手汪明輝等教練團領軍的隊伍，今天再奪下高男組雙人單槳劉亮坤／白子韋、八人單槳有舵手式雙金，總計在高男組6項中摘下4金，其中在雙人單槳也是水里商工在這項的「4連霸」，劉亮坤／白子韋都摘下3金，雖然白子韋去年全中運也是3金，但他透露：「去年是跟學長壓力很大，頭髮出現像『鬼剃頭』一樣的掉髮，感覺很壓抑，但今年不一樣可以完全放開來划。」

汪明輝表示，「我們高男組團體冠軍應該有『10連霸』了，我們得利於在日月潭訓練站約700公尺的海拔高度訓練，雖然我們有水里國中選手升上來，但選手還是不夠，還是得四處去招生，我們選手有來自台中，甚至遠到高雄，我也常告訴小朋友，我們身材雖然不如人，但我們可以從技術面來克服，包括我共有4名教練，大家都很有心，也要謝謝學校老師的辛苦，期待有一天可以拿到5金甚至包辦所有6金的夢想突破。」