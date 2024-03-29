企聯女壘30日開打 台灣U18隊加入以賽代訓

今年邁入第9年的企業女子壘球聯賽相隔5年回到6隊規模，將採全新的單一賽季模式，季後賽增加一輪，開幕戰將於30日上午9時開打；台灣U18隊加入以賽代訓拚世界盃門票。

2024年企業女子壘球聯賽今年6隊參賽，分別為新世紀黃蜂、福添福嘉南鷹、新北凱撒、台北台產熊讚、兆基穿山甲與台灣U18隊參賽，例行賽共90場，每隊出賽30場，季後賽增加一輪，由年度第4與第3名先打3戰2勝制的晉級賽，喊出口號為「夢 NewDream」。

衛冕軍新世紀黃蜂在球隊陣容面臨資深選手退役、陣容些微調整的狀況下，考驗總教練傅炳清及教練團臨場調度的智慧，更考驗中生代選手將如何展現成熟球技及心裡素質以及如何協助年輕選手適應企業聯賽，外援方面則找回年度MVP的艾莉森（AlysonSpinas-Valainis），盼幫助球隊挑戰隊史第3冠和首次2連霸。

去年挑戰4連霸失利的福添福嘉南鷹，本季雖然球隊陣容上有大幅動變動，會由國際賽經驗豐富的資深球員帶領年輕球員迎接新球季將延續球隊的重砲本質和堅強的投手戰力，今年度選手由國立暨南國際大學和埔里高工組成，長時間系統的訓練及之下，團隊的默契及向心力不容小覷，新球季的夢想當然就是再次重返榮耀舉起金盃展翅高飛。

去年在挑戰賽失利後面臨重整的新北凱撒，陣容除了以現役國手為主力戰將外，更找來了加拿大國家隊的投捕搭檔加入使戰力大幅提升，也栽培植得期待的新生代接班球員，盼能透過健全制度與訓練營造出最好環境，培養女子壘球後起之秀為國爭光。

台灣U18隊由教練高俊盛領軍，自2019年後再度加入企業聯賽的青年隊球員，皆自「培育優秀或具潛力運動選手計畫」中選出，雖然台灣U18小將們還年輕，但在國際賽已展露頭角，2023年曾獲U18亞洲盃女子壘球賽亞軍、加拿大盃女子壘球賽青年組冠軍。

年輕就是本錢，台灣U18隊拚勁不容小覷，將展現不輸給學姊們的技術及競爭能力，今年7月也將前往巴西聖保羅參加U18世界盃女子壘球賽分組預賽，爭奪2025年世界盃門票，希望藉由企業聯賽達到以賽代訓的目的達成前進世界盃的夢想。