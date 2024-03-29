台北花式溜冰公開賽周末登場 亞運金牌洪筱晴領軍亮相

受到去年杭州亞運洪筱晴勇奪女子單人花式溜冰金牌激勵下，中華民國滑輪溜冰協會即將在30、31日兩天於台北市立大學天母體育館首度舉辦「2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽」，除了杭州亞運金牌洪筱晴和有「台灣花式滑輪王子」封號的陳毅帆將帶領台灣花式溜冰精英參賽，並且有來自日本、南韓、印度等8國選手參賽，堪稱是亞洲級的花式溜冰盛宴。

2023年對年僅19歲洪筱晴是關鍵一年，除了在杭州亞運拿下女子單人花式溜冰金牌之外，接著10月12日馬上又在台南市舉辦的112年全國運動會，代表台北市再拿下「女子組花式溜冰個人並排自由型」金牌，隨後10月22日在北京2023亞洲滑輪溜冰錦賽中又以優異的表現摘下成年組女子個人花式溜冰金牌。

洪筱晴更利用今年寒假遠赴義大利接受世界知名教練德利賽拉（Luca D’Alisera）和維諾魯奇（Patrick Venerucci）的指導並進行更艱難技術的訓練，全面提升在滑輪花式溜冰的美感與跳躍，她將在「2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽」上展示她的新動作和組合。

「台灣花式滑輪王子」陳毅帆於2022年締造六度稱霸世錦賽直排輪花式項目金牌的紀錄後，雖然去年杭州亞運因人數不足遭取消賽事而無緣參賽，所幸在亞錦賽與世錦賽都順利拿下佳績，這次在「2024台北國際花式滑輪溜冰公開賽」他更已經準備好全新的比賽舞曲來一饕台灣的粉絲。

至於來訪的外隊中又以6名女選手以及2名男選手參賽的日本隊陣容最龐大，教練便是大名鼎鼎的西木紳悟，曾經代表日本獲得2010年廣州亞運男子單人花式輪滑溜冰金牌，同時也是2006年、2010年、2014年與2016年四度獲得亞洲花式滑輪溜冰錦標賽冠軍，以及2004至2017年蟬聯全日本花式滑輪溜冰比賽14屆全國冠軍，這項紀錄在日本國內至今都還沒有人打破。