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小小英雄運動會5月11、12日登場 蔣萬安盼帶二寶參賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
第二屆小小英雄運動會將於5月11、12日在台北和平籃球館舉行。記者劉肇育／攝影
第二屆小小英雄運動會將於5月11、12日在台北和平籃球館舉行。記者劉肇育／攝影

由中華奧會主辦的小小英雄運動會，將於5月11、12日在台北和平館舉行第二屆賽事，在今天的活動發布記者會上包括中華奧會主席林鴻道、台北市長蔣萬安都親臨參與，其中家有「三寶」的蔣萬安也表示，希望今年能夠與太太商量，帶符合小小英雄運動會參賽年齡的二寶到場共襄盛舉。

中華奧會致力推動「運動從小開始」的理念，並在去年首度於新莊體育館舉辦首屆小小英雄運動會獲得熱烈迴響，而今年第二屆賽事中華奧會也與台北市政府攜手合作，將活動場地移至台北市和平籃球館舉行，項目也從首屆的10項擴大到12項，參賽年齡則為3至6歲。

在今天的發布記者會上，中華奧會主席林鴻道就表示，「有鑒於從小愛運動的小孩，長大後抵抗力、免疫力確實比較好，希望透過小小英雄運動會讓小朋友從小養成運動習慣，關心運動賽事，學習運動精神。」

小小運動員進行選手宣誓。記者劉肇育／攝影
小小運動員進行選手宣誓。記者劉肇育／攝影

台北市長蔣萬安也表示，台灣選手屢屢在國際舞台上發光發熱，也希望將奧運理念、精神向下紮根，更希望藉由小朋友帶著爸爸、媽媽、阿公、阿嬤親子同樂，不僅養成運動習慣，也能讓家庭感情更融洽，尤其運動過程中總會遇到挫敗的時候，透過這樣從低潮、失敗中站起來的調適，能讓孩子的心理變得更加成熟、強壯。

而蔣萬安也透露，這次小小英雄運動會報名年紀為3至6歲，正好符合家中「二寶」的年紀，「我也會跟太太的協調一下把小孩時間空出來，看能不能帶著二寶去參加，也背著三寶去見習。」

今年小小英雄運動會共規劃12項運動競賽與體驗項目，其中包括主場館的田徑、羽球、足球、跆拳道與體操，另外還有環廊運動體驗舉重、射箭、擊劍、射擊、霹靂舞、拳擊、籃球，相關活動報名資訊詳見中華奧會臉書粉絲團。

田徑 籃球 舉重

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