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清晨盃羽賽／參賽逾40屆！競賽紀錄組副組長球場覓良緣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大會競賽紀錄組副組長林礽成（後）也是多年的參賽選手，與楊金波、楊繼美一起參加3P-200歲組，在清晨盃以球會友。圖／全民羽球發展協會提供
大會競賽紀錄組副組長林礽成（後）也是多年的參賽選手，與楊金波、楊繼美一起參加3P-200歲組，在清晨盃以球會友。圖／全民羽球發展協會提供

第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，今天在台北體育館4樓、7樓點燃戰火，不少球友都藉由清晨盃「以球會友」，71歲林礽成已參加至少40屆，就算右膝曾遇重傷仍回到球場，今年也投入200歲3P組賽程。

球齡約50年的林礽成不僅是多屆參賽，也是大會競賽紀錄組副組長，必須在賽前負責安排賽程表；由於清晨盃賽事規模大，他得謹慎安排近3500場賽事，讓每位選手比賽都有間隔，避免連續出賽等狀況。林礽成表示，每年排賽程雖然工程浩大，但要做就要做到最好，絕對不能砸掉清晨盃建立許久的好口碑。

不僅懂得巧妙排賽程，林礽成球技也是一流，曾在清晨盃締造10連霸，但他認為比賽輸贏是一回事，最重要是在清晨盃結識世界各地的朋友，豐富自己的人生。目前已經退休的林礽成，現在平均每周打球3次，打完後也可以跟球友一起聚餐聊天，甚至會相約出國旅遊，這些都是清晨盃、羽球帶給他的另外收獲。

林礽成其實5年前右膝曾受過重傷，但他努力進行復健，如今又可以投入每年最大盛事清晨盃，並開始打200歲的3P組；他其中一位隊友就是當年大學時期透過羽球結識，最後更變成終生伴侶的愛妻。

全民羽球發展協會理事長吳宜倫透露，3P是清晨盃創辦，現在許多國家都開始推行，鼓勵跑不動的老年人參賽。林礽成則認為，3P組的對抗更刺激，又適合大家在比賽之餘又能享受打球的快感，且無論幾歲都可以投入。

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