邁阿密女網／8強賽遭逆轉 謝淑薇無緣「黃金雙冠」

邁阿密女網賽闖進8強的「世界球后」謝淑薇，今天和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）面對地主組合珂寧（Sofia Kenin）／瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），首盤只讓對手拿1局，但卻遭到地主逆轉，無緣挑戰「陽光雙冠」。

這是謝淑薇生涯第11度參賽，晉級8強已締造個人最佳紀錄，今天碰地主組合，首盤一下場就成功破發，2：1時再連保帶破連下4局，花不到半小時就以6：1先下一城。

第二盤台比組合第5局先遭破發，第7局也沒能守住，陷入2：5落後，接續雖突破對手盤末發球局，仍以4：6讓出，讓比賽進入「超級搶10」。

「超級搶10」中，台比組合一度握有4：2領先，但遭對手追平，比數拉鋸中雖瓦解對手第一個「賽末點」，但第二個危機沒瓦解，以9：11錯過4強門票。

邁阿密女網賽總獎金877萬美元，和印地安泉同樣屬於WTA 1000等級大賽，兩場賽事被稱為「陽光雙賽」，若能接連捧冠被稱為「陽光雙冠」；台比組合已經打下印地安泉金盃，可惜邁阿密止步8強，沒能挑戰包辦連兩場大賽金盃。