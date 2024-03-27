快訊

張國煒打破沉默：長榮分家不是壞事 只希望過程童叟無欺

「邁盟」崛起？爭2026派系消長 民進黨職選舉詭譎

美國巴爾的摩大橋被撞斷：當地陷入塞車噩夢

邁阿密女網／8強賽遭逆轉 謝淑薇無緣「黃金雙冠」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲止步邁阿密網賽8強。 法新社
謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲止步邁阿密網賽8強。 法新社

邁阿密女網賽闖進8強的「世界球后」謝淑薇，今天和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）面對地主組合珂寧（Sofia Kenin）／瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），首盤只讓對手拿1局，但卻遭到地主逆轉，無緣挑戰「陽光雙冠」。

這是謝淑薇生涯第11度參賽，晉級8強已締造個人最佳紀錄，今天碰地主組合，首盤一下場就成功破發，2：1時再連保帶破連下4局，花不到半小時就以6：1先下一城。

第二盤台比組合第5局先遭破發，第7局也沒能守住，陷入2：5落後，接續雖突破對手盤末發球局，仍以4：6讓出，讓比賽進入「超級搶10」。

「超級搶10」中，台比組合一度握有4：2領先，但遭對手追平，比數拉鋸中雖瓦解對手第一個「賽末點」，但第二個危機沒瓦解，以9：11錯過4強門票。

邁阿密女網賽總獎金877萬美元，和印地安泉同樣屬於WTA 1000等級大賽，兩場賽事被稱為「陽光雙賽」，若能接連捧冠被稱為「陽光雙冠」；台比組合已經打下印地安泉金盃，可惜邁阿密止步8強，沒能挑戰包辦連兩場大賽金盃。

比利 珂寧 謝淑薇

延伸閱讀

邁阿密女網／瓦解4個盤末危機！球后謝淑薇過頭關已追平個人最佳

網球／謝淑薇重返女雙球后 本週征戰邁阿密公開賽

網球／15分差擠下搭檔 謝淑薇重登球后

WTA／沒練球也能摘冠！神奇謝淑薇重返世界第一喊特別

相關新聞

足球／阿爾及利亞球員被對手踹肚 竟當場倒地身亡

阿爾及利亞17歲業餘足球員賈扎爾（Wassim Jazzar）日前在一場球賽中，搶球時被對手一腳踢中腹部，沒想到竟當場倒地，昏迷身亡。 阿爾及利亞足協主席薩迪（Walid Sadi）昨天證實賈扎

邁阿密女網／8強賽遭逆轉 謝淑薇無緣「黃金雙冠」

邁阿密女網賽闖進8強的「世界球后」謝淑薇，今天和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）面對地主組合珂寧（Sofi...

羽球亞錦賽／戴資穎力拼衛冕！4強可能又強碰球后安洗瑩

亞洲羽球錦標賽4月9日在中國大陸寧波展開，這是巴黎奧運積分最後1場賽事，今天籤表出爐，我國一姊戴資穎首輪對手是從資格賽A組出線的選手，4強可能又要碰上南韓世界球后安洗瑩。 戴資穎去年在亞錦賽擊敗

高球／台商出手 LPGA洛杉磯錦標賽獎金加碼為1.2億元

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）洛杉磯錦標賽（LAChampionship）25日宣布，本屆總獎金從原先300萬美元...

NBA／名人堂之子、寂寞大神領軍 美奧運3x3名單出爐

美國籃球協會今天公布巴黎奧運3對3代表隊名單，其中包括曾在CBA拿下過75分的「寂寞大神」佛戴特（Jimmer Fred...

足球／上半場遭帽子戲法 中華隊終進球仍不敵吉爾吉斯

中華男足今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事作客吉爾吉斯主場，在上半場就遭到吉爾吉斯克若（Joel Ko...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。