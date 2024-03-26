運動企業認證邁入第9年 體育署盼打造健康職場
教育部體育署自民國105年起開辦「運動企業認證」，目前已有728家企業獲認證，體育署主任秘書呂忠仁今天表示，期盼更多企業響應，打造健康職場。
體育署開辦「運動企業認證」邁入第9年，受到全台企業與員工熱烈響應，目前已有728家企業獲認證，受惠員工總數超過113萬人。今天舉辦的113年運動企業認證啟動記者會暨北區說明會，邀請企業6月14日前投件申請，透過運動企業交流平台共同打造共榮生態圈。
體育署透過新聞稿表示，隨著運動企業認證即將邁向第10年，將研議轉型並持續提升已獲得認證的運動企業從A級突破至A+級，鼓勵企業從優秀邁向卓越，更於認證項目中強化聯合國永續發展目標（SDGs），與國際趨勢接軌連結。
尤其總統當選人賴清德於選前提出的體育8大政策，包含推動全民運動及競技運動全民化，讓全民養成運動習慣。其中透過運動企業認證，成為推廣全民運動重要的一環，在帶動職場正向氛圍、凝聚職工向心力的同時，更彰顯企業在環境、社會、公司治理（ESG）指標上的表現。
呂忠仁接受媒體聯訪時表示，藉由政府與企業共同努力，希望每一名員工都是健康，而且企業具有活力、競爭力，「目前除了大企業響應外，也擴展到中小型企業，希望未來更多企業響應，一起打造健康職場。」
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