邁阿密女網／陽光雙冠夢碎 球后斯威雅蒂16強落馬

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）挑戰生涯第2度「陽光雙冠」的目標提前夢碎，她今天在邁阿密女網16強賽遭俄羅斯亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）以6：4、6：2擊落，頭號種子落馬。

這是亞莉山德拉生涯首度擊敗現任球后，連兩年晉級邁阿密8強的她說：「我們已經交手過幾次了，有時還打滿3盤，有時我覺得已經很靠近了，但實際還很遠。能擊敗她，感覺當然很好，我不確定這算不算驚喜，但我在場上很認真，也得到了回報。」

亞莉山德拉一開賽就破了斯威雅蒂發球局，全場逼出球后6個破發點且完成3度破發；反觀斯威雅蒂，僅在第一盤出現過唯一破發點，且被亞莉山德拉瓦解。

亞莉山德拉透露，她的作戰策略並非固守後排，更多時刻會往網前走，減少對手反應時間，「我相信戰術若成功，效果會非常好，但有時不管用，不過今天是可行的。」

世界排名16的亞莉山德拉也提到，能擊敗斯威雅蒂意義重大，這是她首度擊敗現任球后，加上第二度打進邁阿密8強，也是連續2年晉級，「這三項對我都非常特別。」