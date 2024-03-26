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撞球／柯秉逸不敵前世界冠軍 超級聯賽亞軍作收

中央社／ 台北26日電
台灣撞球好手柯秉逸。 截圖自柯秉逸粉絲團
台灣撞球好手柯秉逸。 截圖自柯秉逸粉絲團

台灣撞球好手柯秉逸今天出戰2024撞球超級聯賽（Premier LeaguePool），可惜在冠軍戰以4比7遭到前世界冠軍美國好手范保寧逆轉，以亞軍作收。

2024撞球超級聯賽今年在美國舉行，總獎金達10萬美元（約新台幣318萬），共16名好手齊聚爭奪冠軍金盃，而賽制仿效英國超級足球聯賽，每一階段成績皆列入統計，且贏得1場比賽即獲得1分積分。

歷經7天的激戰後，台灣「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中順利挺進6強決勝日，今天與德國費勒（JoshuaFiller）、西班牙魯伊斯（Francisco Ruiz）、美國范保寧（Shane Van Boening）及高斯特（Fedor Gorst）等各國好手一較高下，力拚躋身4強之列。

今天擊敗德國名將「殺手」費勒後，柯秉中順利以龍頭之姿晉級，沒想到「搶7」的4強卻陷入苦戰，開局就以0比5絕對落後，在無力追趕情況下，以3比7不敵范保寧遭到淘汰。不過，同樣晉級4強的哥哥柯秉逸，以7比3力退費勒，強勢挺進冠軍戰。

面對前世界冠軍的美國好手范保寧，柯秉逸一開始取得2比0領先，可惜不敵對手的精湛發揮，導致最後遭到逆轉，以亞軍作收，並贏得1萬2500美元（約新台幣40萬）的獎金。

柯秉逸接受中央社採訪時透露，對自身表現已經很滿意，只是賽制搶的局數比較短，因此相當考驗選手的適應能力及運氣，「雖然輸了很可惜，但其實蠻開心的，因為我們原本設定第1輪不要被淘汰就好，沒有想過打到4強，甚至我還拿到亞軍。」

這次撞球超級聯賽的賽程非常緊湊，柯秉逸在8天內打了31場比賽，「感覺跟當兵一樣，每天8點起床，喝咖啡、吃個早餐短暫休息一下，就要到球場準備，打完早場回飯店休息2小時，再接著晚場的比賽。」預計明天返回台灣，「柯氏兄弟」接下來將備戰4月底在德國舉行的大師賽。

柯秉逸

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