瑞士羽賽／林俊易封王 接班台灣男單後勢看好

靠著左手優勢和犀利的殺球，台灣「左手重砲」林俊易今天後來居上以2比1的局數擊敗周天成在瑞士羽球賽封王，這是他生涯第3座超級300冠軍，接班台灣男單意味濃。

世界排名第15名的周天成，和世界排名第23名的林俊易，是台灣羽球男單的一、二哥，這場對決嗅出點世代交替的意味，賽前周天成雖以對戰2勝1敗占上風，但這3場比賽都是打滿3局才分勝負。

今天同樣沒讓外界失望，首局開打後林俊易刻意的強勢進攻，只要周天成一起高球，林俊易就每球必跳殺，但偏偏受到對手限制，出現多次殺球掛網的主動失誤，讓周天成僅用15分鐘就拿下首局。

第2局開始林俊易即時改變打法，改以多次的小球前、後場調動來限制周天成，逮到機會才突擊一拍殺球搶分，一度以8比2領先。

不過周天成畢竟是沙場老將，抓到對手習性後逐步追回失分，並且以20比16取得4個賽末點，沒想到林俊易沒有放棄，靠著幾次突擊搶分，加上周天成2次要命失誤，讓林俊易連得6分逆轉拿下第2局。

第3局雙方陷入了意志力對抗，周天成在8比12落後時，被主審抓了第2次的過網擊球，怒氣衝天的抗議5分鐘依舊維持原判，這反而讓周天成更加專注，追到15比15平手。

不過林俊易隨即穩住陣腳，率先以20比17取得3個賽末點，這次輪到周天成反撲連得3分追平，其中林俊易也在過程中被搶戲的主審抓一次過網擊球。

隨後雙方21比21平手時，林俊易先靠一記重複路線回擊得分，接著再靠著周天成劈殺出界，才辛苦拿下這場勝利。

愛爾達球評蕭博仁在接受中央社記者訪問時強調，第3局林俊易的網球小球放得相當有水準，幾乎都是貼著網過去，讓周天成相當難處理，再搭配殺球，都是能拿下冠軍的關鍵。