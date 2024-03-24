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瑞士羽賽／瓦解周天成4冠軍點 林俊易「內戰」逆轉奪本季首冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易在瑞士羽賽男單封王。 美聯社
林俊易在瑞士羽賽男單封王。 美聯社

我國羽球「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易在BWF超級300系列的瑞士公開賽先後搶下決賽門票，今天上演兄弟鬩牆戲碼，世界排名15的小天浪費第2局4個「冠軍點」，讓林俊易演出大逆轉，以7：21、22：20、23：21奪下本季首冠。

周天成目前世界排名15，林俊易世界排名22，過去3度碰頭都打滿3局，小天取得2勝1敗些微優勢。兩人最近一次碰頭是今年2月初的泰國公開賽8強賽，小天奪勝後一路登頂，奪下本季首冠；「左手重砲」林俊易是去年泰國公開賽冠軍，今年最佳成績是超級1000系列的馬來西亞公開賽打進4強。

首局小天一路領先，尤其9：4時打出連拿7分攻勢，以21：7先下一城。

第二局換邊後由林俊易先握有領先，但8：2的優勢先讓小天連拿6分追平，林俊易雖再連取3分要回領先，小天10：12又以5：0攻勢反超比分；落後3分的林俊易靠招牌重扣連拿分數，一度再以16：15超前，小天馬上再回敬4：0攻勢，拿下第19分時更振臂為自己吶喊。

小天接續以切球虛攻拿下第20分，再度舉起左手慶祝，但20：16領先下他連4個「冠軍點」都失手，20：20又因過網擊球讓林俊易取得第一個「局末點」，且林俊易第一個機會小天放小球沒過網，讓連拿6分的林俊易以22：20扳平局數。

第三局林俊易腳底打滑仍奮力回球，但第二拍沒能來得及救球，讓小天取得6：3領先，但林俊易先8：8追平，接續更靠幸運翻網的小球取得超前分，連拿5分下反以11：8優勢進入換場；恢復比賽後比數拉鋸，林俊易16：17落後下連趕4分取得冠軍點，但連3個機會都失手，21：20機會也錯過，最終第5個機會才在周天成回球出界下以23：21收下1小時15分鐘激戰勝利，開心迎接本季首冠。

周天成在瑞士羽賽決賽。 歐新社
周天成在瑞士羽賽決賽。 歐新社

周天成 林俊易 羽球

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