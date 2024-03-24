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睽違12年再辦全中運 蔣萬安點燃聖火啟動傳遞儀式
睽違12年全中運再度回到台北市舉辦，將於4月20日到4月25日登場，北市教育局今辦聖火點燃儀式，市長蔣萬安帶領運動員王冠閎及黃筱雯等人高舉聖火起跑，象徵活動啟動，也呼籲市民到場加油，共同祝福台北市選手們能獲得佳績。
蔣萬安表示，全中運是全國中學生最重要的一場運動盛會，更是邁向國際的起點，過去也培育許多頂尖優秀人材，包含亞奧運好手，相信有很多未來新星都將在比賽中發光發熱，睽違12年再度回到北市舉辦，主視覺的設計以「Young Taipei」為理念，藉由「y」與「北」的結合，展現北市勇於面對挑戰、突破、創新，更重視體育的城市。
教育局表示，大會聖火與101大樓合作，結合虛擬實境投影到101大樓呈現科技無限可能，更能透過虛實的結合，彰顯北市接軌國際的科技力，以及學生選手努力不懈的精神。
蔣萬安今天也率領市府團隊、代言選手、全中運代表選手點然聖火起跑，將會從3月25日至3月29日從離島的金門、澎湖、馬祖開始依序傳遞，從4月8日起由台北市出發依逆時針方向沿西部各縣市傳遞，環島一周，預計4月15日回到北市，4月16日至18日再繞行北市12個行政區。
教育局表示，邀請8000位北市的國、高中生一起參與體驗學習，更將體育競賽融入學校體育課程中，在4月20日小巨蛋舉行的開幕典禮，更準備了令人驚艷的文化與體育饗宴，鼓勵來自全國各縣市的選手和北市學生一起共同自主學習。
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