瑞士羽賽／許雅晴遇踝傷 寶島女雙遭逆轉「銀」恨

搭檔2年，我國女雙組合許雅晴／林琬清首度打進BWF超級300系列賽事決賽，今天瑞士公開賽面對印尼組合馬亞薩里（Lanny Tria Mayasari）／蘇吉亞托（Ribka Sugiarto）更先搶下首局，但受限許雅晴腳踝不適，寶島組合遭對手逆轉，以21：13、16：21、8：21遭逆轉，無緣迎接合作以來的最高層級冠軍。

32歲的許雅晴和28歲的林琬清2022年開始合作，兩人曾打下4座金盃，但都屬於層級較低的挑戰賽和未來賽，瑞士公開賽屬於BWF超級300系列，世界排名24的寶島組合未列種子但一路打進最終戰，今天和世界排名32的印尼組合是首度碰頭。

印尼組合雖打出4：0的開賽攻勢，寶島組合立刻連拿5分回敬，「挑戰」成功後第6分到手，7：4時長達50拍的對峙也靠許雅晴斜線攻擊拿下分數，一波8：0取得領先，第一次技術暫停也握有11：6優勢，加上16：11連拿4分拉開差距，順利以21：13先下一城。

第二局寶島組合又是先失分一方，雖再連拿3分反超，但10：7領先時遭遇亂流，遭對手連拿6分逆轉，雖一度追到16：17，但遭對手連拿4分，以16：21讓出。

決勝局印尼組合打出7：1開局攻勢，加上許雅晴因腳踝不適喊出傷停，但恢復比賽後比數仍持續遭拉開，換場時陷入3：11落後，恢復比賽後也無法縮小差距，無奈以8：21落敗。

女雙雖沒能登頂，中華羽球隊共3組選手打進今天最終戰，男單更將上演「內戰」，由「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易搶冠，確定「金包銀」。