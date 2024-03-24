UBA／連7年「攻蛋」無緣金盃 鄭慧慈：希望明年笑著離開

文化大學挑戰隊史第20座UBA公開女一級金盃再度鎩羽而歸，但今天112學年富邦人壽UBA公開女一級季軍戰以81：70逆轉佛光大學，至少帶著勝場離開台北小巨蛋，兩位禁區大將鄭慧慈和郭虹廷也誓言，明年要帶著冠軍、笑著離開小巨蛋。

身為UBA女子組霸主，文化前一度奪冠已是106學年，今天抓下15籃板外帶7助攻的大四前鋒鄭慧慈悠悠說：「對我來說，這是我第7年來小巨蛋，每年都帶著淚走出去。」高中來自永仁高中的鄭慧慈是106學年HBL「新人后」，但高中3年亞軍、季軍和第4名都拿過，獨缺金盃，大學又連4年錯過登頂機會，她透露預計仍會攻讀研究所，希望下學年和郭虹廷一起以身作則、帶領學妹，「希望明年能『攻蛋』成功，笑著走出去。」

大三的郭虹廷是109學年HBL女甲級MVP，但率淡水商工完成HBL女甲級連霸後，UBA戰場連3年都沒能過衛冕軍世新大學這關。今天結束三年級最終戰，她一時情緒上來，突然紅了眼眶，嚇到一旁的鄭慧慈和教練初詠萱。

「賽季開始時想了很多，雖然最後目標沒有達成，沒關係，今年大三，希望明年後年可以有機會往想要的目標前進，希望大學生涯可以拿下一座冠軍。」今天攻下全場最高38分的郭虹廷整理完情緒說。

兩名女將今天結束UBA賽季，明天就要投入2024 FIBA 3對3亞洲盃集訓，代理文化教練職務的初詠萱期許2位大將「聰明打球」、「快樂打球」，帶著學妹一同成長，成為「有智慧的球員」，一起朝最高榮耀的目標邁進。