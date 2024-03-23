花滑世錦賽／丁子涵獲第22名 遺憾中求進步
二度前進世界花式滑冰錦標賽舞台，台灣一姐丁子涵完成賽前設定晉級長曲目標，今天在長曲部分跳躍動作不完美，最終以第22名作收，儘管有點小遺憾，但將成為她下賽季尋求進步的動力。
18歲丁子涵2年前首次參加世錦賽，無緣晉級長曲，而她經過2年來國際賽歷練，變成更加成熟，這次參加在加拿大蒙特婁舉行的世錦賽，女子短曲以56.32分晉級，完成賽前目標，成為8年來首名晉級世錦賽長曲的台灣女子選手。
不過，或許是因為在世錦賽長曲初登場，讓丁子涵今天略顯緊張，長曲最終拿下101.51分，以總分157.83分、排名第22，而日本選手坂本花織以總分222.96分，完成3連霸。
丁子涵接受中央社記者訪問時表示，這次世錦賽能夠晉級長曲，完成賽前預定的目標，已經感到很滿意，儘管長曲幾個跳躍做得不完美，讓她有些小遺憾，但她強調，後續會再改善問題，下賽季將努力尋求進步，希望能有機會能參加大獎賽分站賽。
談到丁子涵第2次參加世錦賽的表現，教練陳國文表示，滑行表演部分，與過去相比，丁子涵變得更加成熟，而在難度技術上應該有受到場地較小的影響，沒能完全發揮。
陳國文指出：「但（丁子涵）短曲上沒能做好的兩組旋轉，在長曲得到改善、拿到4級滿分，同時曲目後半的體力，也足夠完成所有的跳躍，整體來講，雖然不是那麼滿意，但是也是值得給予肯定。」
在結束世錦賽之旅後，丁子涵2023-24年賽季將告一段落，目前就讀西松高中國際文憑IBDP雙語實驗班的她，將返台準備5月全球大會考。
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