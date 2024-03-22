快訊

來頭不小！白沙屯媽罕見「大咖老闆進香團」背景曝 身家財產破百億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛鏢／新加坡理工學院至台中清水高中進行飛鏢交流 開拓國際視野

聯合報／ 即時報導
新加坡理工學院至台中清水高中進行飛鏢交流。圖／DARTSLIVE提供
新加坡理工學院至台中清水高中進行飛鏢交流。圖／DARTSLIVE提供

台中清水高中草坪上日前歡聚了來自新加坡理工學院的特別訪客，18至20日為期三天的交流參訪旨在促進飛鏢運動在校園中的推廣和交流。促進這次交流的前身就是DARTSLIVE免費校園專案。這項專案目前已吸引了來自20所學校的積極參與，並且正與新加坡、馬來西亞、日本等國家的教育機構合作，共同為台灣的飛鏢愛好者提供更多學習和交流的機會。

新加坡理工學院的訪問團隊由來自不同專業背景的學生和教職員組成，他們帶來了豐富的知識和經驗，與清水高中的學生們進行了一場精采的交流活動。除了展示飛鏢技巧和技術外，訪問團隊還與台灣學生分享了飛鏢文化的豐富內涵，並著重於國際間的友好合作和文化交流。

清水高中的師生們對這次交流活動表示了極大的興趣和參與熱情。透過這次難得的機會，他們不僅學到了更多關於飛鏢運動的知識，還與來自海外的朋友建立了深厚的情誼，這將有助於拓展他們的國際視野和人際網絡。

DARTSLIVE校園專案的持續推廣為台灣的飛鏢愛好者提供了一個獨特的平台，讓他們能夠與世界各地的同好交流學習，並期待著未來更多類似的交流活動，將飛鏢文化推向更廣大的國際舞台。

新加坡理工學院與台中清水高中互動熱絡。圖／DARTSLIVE提供
新加坡理工學院與台中清水高中互動熱絡。圖／DARTSLIVE提供
新加坡理工學院至台中清水高中進行飛鏢交流。圖／DARTSLIVE提供
新加坡理工學院至台中清水高中進行飛鏢交流。圖／DARTSLIVE提供

延伸閱讀

基本法23條立法 學者：削弱香港的獨特性

3家SRF發電廠進駐桃園落空 市府：即日起廢止原專案入園同意

酷航4/1起台北飛日韓大幅增班 快閃促銷單程機票2,388元起

國際交流激盪未來 臺灣碳權交易所全球碳市場論壇引領氣候行動

相關新聞

飛鏢／新加坡理工學院至台中清水高中進行飛鏢交流 開拓國際視野

台中清水高中草坪上日前歡聚了來自新加坡理工學院的特別訪客，18至20日為期三天的交流參訪旨在促進飛鏢運動在校園中的推廣和...

JHVL／決賽雲林縣體育館揭序幕 縣長張麗善現身支持 

112學年度國中排球甲級聯賽（JHVL）決賽今天在雲林縣立體育館揭開序幕，為期三天的激烈角逐正式展開，在女生組的首場開幕...

桌球／林昀儒榮膺日本T聯賽MVP 抱回獎金百萬日圓

世界排名重回第6名的台灣「桌球一哥」林昀儒，榮膺日本桌球T聯賽的例行賽男子最有價值球員（MVP），並抱回100萬日圓（約...

體育署長鄭世忠赴國訓探視帕運國手 要做選手最強後盾

為全力支援選手前進2024巴黎帕拉林匹克運動會，教育部體育署署長鄭世忠特別規劃安排帕運選手在今年度首度長期進駐國家運動訓...

網球／謝淑薇重返女雙球后 本週征戰邁阿密公開賽

重返女雙世界球后的台灣網球名將謝淑薇，本週將與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）征戰邁阿密網球公開賽，首輪將...

瑞士羽賽／決勝局連得8分逆轉勝 麟洋配晉8強

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟，今天在超級300的瑞士羽球公開賽16強，靠著第3局連得8分以21比19、19比2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。