飛鏢／新加坡理工學院至台中清水高中進行飛鏢交流 開拓國際視野

台中清水高中草坪上日前歡聚了來自新加坡理工學院的特別訪客，18至20日為期三天的交流參訪旨在促進飛鏢運動在校園中的推廣和交流。促進這次交流的前身就是DARTSLIVE免費校園專案。這項專案目前已吸引了來自20所學校的積極參與，並且正與新加坡、馬來西亞、日本等國家的教育機構合作，共同為台灣的飛鏢愛好者提供更多學習和交流的機會。

新加坡理工學院的訪問團隊由來自不同專業背景的學生和教職員組成，他們帶來了豐富的知識和經驗，與清水高中的學生們進行了一場精采的交流活動。除了展示飛鏢技巧和技術外，訪問團隊還與台灣學生分享了飛鏢文化的豐富內涵，並著重於國際間的友好合作和文化交流。

清水高中的師生們對這次交流活動表示了極大的興趣和參與熱情。透過這次難得的機會，他們不僅學到了更多關於飛鏢運動的知識，還與來自海外的朋友建立了深厚的情誼，這將有助於拓展他們的國際視野和人際網絡。

DARTSLIVE校園專案的持續推廣為台灣的飛鏢愛好者提供了一個獨特的平台，讓他們能夠與世界各地的同好交流學習，並期待著未來更多類似的交流活動，將飛鏢文化推向更廣大的國際舞台。