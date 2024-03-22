體育署長鄭世忠赴國訓探視帕運國手 要做選手最強後盾

為全力支援選手前進2024巴黎帕拉林匹克運動會，教育部體育署署長鄭世忠特別規劃安排帕運選手在今年度首度長期進駐國家運動訓練中心，在完善的後勤支援環境中安心備戰，鄭世忠今天也前往國訓中心為選手加油打氣，並邀請新上任的國訓中心龔榮堂執行長、帕拉林匹克總會宋玉麒祕書長與選手、教練共進午餐，深度交流訓練需求，做選手最堅強的後盾。

國訓中心過去未曾接受帕運選手長期集訓，經過今天深度交談，鄭世忠特別委請國訓中心立即召開團隊座談會，進一步瞭解帕運選手們的個別需求，例如，應考慮餐飲烹煮對脊髓損傷選手腎臟的影響、高強度長期集訓需頻繁監控飲水量與尿液生化指數以確保腎臟功能不致受損、運動輪椅耗損所需定期保養與配件耗材、園區與房間無障礙設施的微調，甚至部分選手因身材嬌小需在洗衣機前放置小階梯與長臂夾具，或無法騎乘腳踏車而假日無法外出等等問題。

巴黎帕運將於8月28日至9月8日舉辦，桌球及羽球培訓隊已在今年3月1日起進駐國家運動訓練中心集訓，鄭世忠表示，帕運培訓隊進駐國訓中心集訓，希望在完善的住宿、營養、運科、課輔、設施、設備、專業人力與後勤支援下，選手得以更專注於訓練，並能導入奧亞運備戰服務經驗與人力，以及優化對於帕運選手們的後勤服務，全方位支持選手及教練的需求。

帕運選手過去參賽無送餐與疲勞恢復的服務，也缺乏泌尿科醫師與物理治療師隨行，鄭世忠指示體育署與帕總在今年巴黎帕運都要一併規劃，務必做最好的安排，幫助選手奪牌圓夢。

目前我國選手桌球陳柏諺、林姿妤，射箭曾隆煇及跆拳道蕭翔文等4位選手已取得巴黎帕運的參賽資格；此外，依據巴黎帕運羽球競賽資格取得規範，預計國際總會將在4月1日宣告我國獲得3名羽球選手正式參賽員額。體育署期待後續能有更多選手取得資格站上巴黎帕運舞台，為自己及國家爭取最高榮耀。

2020東京帕運首度參賽即搶進4強的羽球選手方振宇指出，在國訓中心集訓有專屬的教練、訓練員與防護員協助，生活得與訓練緊密結合，且有課業輔導的協助，讓他得更專注於訓練，而國家運動科學中心也將依選手個人需求提供服務，有助提升體力、技術、戰術與心理準備；輪椅女雙楊伊宸與胡光秋選手表示，相較過往僅賽前1至2個月的集訓，近年在體育署與中華帕拉林匹克總會的協助下，訓練資源與制度越來越完善，非常感謝政府的支持，也期待國人可以應援帕運選手，同心協力制勝巴黎。

體育署署長鄭世忠（右）與國訓中心執行長龔榮堂（左）洽商巴黎帕運培訓隊服務規劃。圖／體育署提供

鄭世忠就任時五大政策願景之一即為「鼓勵各族群運動參與」，而藉競技運動落實亦是政策執行重點。他在去年2022杭州亞洲帕拉運動會親自隨團，為首位出席亞帕運的署長，足見對平權政策的重視程度。而體育署已核定巴黎帕運備戰所需經費新臺幣1億6000萬元，並首度啟動選手進駐國訓中心進行長期集訓，資源挹注與支持程度均為歷來之最，宣示政府對運動平權的重視，號召國人攜手支持，為選手精采表現喝采。

體育署表示，為強化資源挹注與行政服務措施，現已擬定「帕拉林匹克運動會備戰計畫」，執行策略包括個別化服務、經費全面支援、國訓中心協力及運動科學支援等，期建立標準化培訓制度，輔助選手邁向國際舞臺嶄露光芒。而巴黎帕運的標語為Games Wide Open，期待藉由選手備戰、參賽及競賽精彩表現，與國人攜手創造更包容、更融合的社會，一同支持身心障礙運動平權。