拳擊／陳昱辰拚金 成基隆首位拳擊國手

國立基隆高中學生陳昱辰曾打拳打到腦震盪，也曾滿口是血咬牙奮戰。日前參加「2024亞洲青年暨U22拳擊錦標賽」選拔賽獲得金牌，成為基隆首位拳擊國手，4月將至哈薩克參加國際賽。

陳昱辰一開始因沒事做練習拳擊，打出興趣，高一就為基隆市拿下第一面全中運拳擊獎牌，但到高二因屢戰屢敗一度想放棄，直到高三他才重新振作起來，在國手選拔賽打出亮眼成績。

陳昱辰每天練習至少要打8回合，加上打沙包、空拳都打4千拳以上，常常打到回家眼睛變「黑輪」、手及臉都受傷，家人都問他去學校上課還是打架？他甚至有好幾次手受傷、頭部有腦震盪去看醫生，不時得到醫院去復健，他還是沒有放棄，直說沒事，一下就好了。

還有一次比賽，陳昱辰打到手痛到難以揮拳，他咬牙苦撐，最後仍用盡全力出拳拿到勝利，打完手根本舉不起來。

陳昱辰高一上遇到學校「過動」老師李胤成人生大轉折，李胤是學校的輔導老師，還是拳擊教練，慧眼識英雄。

「他咬牙和血吞，揮出每一拳」李胤說，陳昱辰高二時屢戰屢敗一度懷疑自己，到高三韌帶受傷更想放棄，他常帶著傷上場，比賽前他鼓勵昱辰說，「有許多人支持你當後盾，一定可以勝利。」

成為國手責任加重，陳昱辰說「感謝李老師像哥哥照顧、像媽媽囉嗦陪伴，讓我美夢成真」，他期盼為台灣爭光。

李胤表示，這是他第一次帶出國手，剛好下周是昱辰18歲生日，取得國手資格是昱辰給自己最好最特別的生日禮物。