瑞士羽賽／林俊易逆轉勝自家人 瑞士羽球賽晉級8強

台灣「左手重砲」林俊易今天在超級300的瑞士羽球公開賽16強上演自家人對決戲碼，林俊易後來居上，以17比21、21比11、21比19擊敗戚又仁，順利揮軍8強。

世界排名第22的林俊易和世界排名第38的戚又仁都是台灣男單未來希望，2人賽前交手過2次、各有勝敗。

首局開賽雙方2比2平手後，戚又仁就逐漸拉開差距，最多以17比12領先，如願收下首局；第2局輪到林俊易反撲，開局就是5比1攻勢，儘管被追成5比5平手，但隨後林俊易發揮強攻的本領不斷取分，讓戚又仁單局僅進帳11分，順利扳回一成。

關鍵的決勝第3局對戰激烈，戚又仁在比賽後段先取得18比15的優勢，沒想到林俊易接著靠一波6比1的攻勢逆轉獲勝，也如願晉級8強賽。

林俊易下一場8強對手將是丹麥好手約翰尼生（Magnus Johannesen）。

另外，台灣的女雙許雅晴、林琬清也以直落2的局數擊敗印尼組合，勇闖8強；李佳馨、鄧淳薰不幸以18比21、14比21敗給大會第2種子日本組合岩永鈴、中西貴映，止步16強。