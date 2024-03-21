快訊

每天爬山健身！6旬婦突莫名疲倦「以為老了」 一查竟是這疾病作祟

MLB／山本由伸生涯首敗超難看 大谷翔平3成打擊率返美

與國際連結 花蓮縣爭取主辦2026 ICG國際少年運動會 執委齊聚場勘

聯合報／ 即時報導
國際少年運動會外賓來台參訪，就花蓮縣欲申辦2026 ICG賽事進行場地現勘。圖／高中體育總會提供
國際少年運動會外賓來台參訪，就花蓮縣欲申辦2026 ICG賽事進行場地現勘。圖／高中體育總會提供

國際少年運動會（International Children’s Games，ICG） 斯洛維尼亞籍會長Mr. Igor Topole 、南韓籍副會長Mr. Chulwon shin、以色列籍副會長Mr. Avraham Benbenisti、蘇格蘭籍祕書長Mr. Hugh Waters、希臘籍執委Mr. Nikolaos Tzanakos 等外賓，應教育部體育署邀請於3月16至21日來台參訪，就花蓮縣欲申辦2026 ICG賽事進行場地現勘。

到訪第一天由高中體育總會安排至台北小巨蛋參訪HBL甲級總決賽，體育署副署長房瑞文、主任祕書呂忠仁誠摯歡迎ICG執委們到訪，並預祝行程圓滿順利。

場勘行程首日拜會花蓮縣政府，由副縣長顏新章及祕書長饒忠等縣府官員誠摯接待，並至競賽場館、選手村、餐廳、飯店等地點進行勘查，執委們皆對花蓮展現之熱情與準備表達高度肯定。花蓮縣長徐榛蔚亦親自設宴款待來訪貴賓，ICG執委們對於場勘行程表示非常滿意，也肯定花蓮十足的準備。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲，同時也身兼ICG委員身分，於本次官方場勘行程亦全程陪同，期盼與花蓮縣政府一同合作，於今年7月於墨西哥舉辦之ICG期間，能順利成功獲得2026年主辦權。

國際少年運動會外賓來台參訪，就花蓮縣欲申辦2026 ICG賽事進行場地現勘。圖／高中體育總會提供
國際少年運動會外賓來台參訪，就花蓮縣欲申辦2026 ICG賽事進行場地現勘。圖／高中體育總會提供

HBL 國際少年運動會 體育署

延伸閱讀

花蓮淺層地震、雙北搖晃有感？ 氣象署揭原理：3天內恐有規模4至5餘震

花蓮縣晚間芮氏規模5.3地震 台鐵宜蘭=瑞穗列車延誤

花蓮規模5.3地震！桃園機場捷運一度全線停駛2分鐘 乘客全員平安

半個台灣搖晃有感！18點49分花蓮規模5.3地震 最大震度4級

相關新聞

與國際連結 花蓮縣爭取主辦2026 ICG國際少年運動會 執委齊聚場勘

國際少年運動會（International Children’s Games，ICG） 斯洛維尼亞籍會長Mr. Igor...

網球／回台養傷再出發 許育修瞄準法網

台塑企業暨王詹樣公益信託2011年就啟動的「台塑燃星計畫」，今天再公布年度「台塑燃星計畫」和「台塑未來之星計畫」贊助的2...

潘政琮加入富邦地球隊 呼籲隨手關燈讓地球奔向永續

響應世界關燈日，富邦金控今天上線全新品牌廣告，首度邀請奧運高爾夫銅牌得主潘政琮加入「富邦地球隊」，攜手舉重國手郭婞淳、台...

足球／中華隊占人數優勢卻無法贏球 陳柏良坦言難過

中華男足隊今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事於主場出戰吉爾吉斯隊，儘管在開賽第24分鐘吉爾吉斯就因為球...

足球／懷特開賽8分鐘就吞紅牌 中華隊0：2不敵吉爾吉斯

中華男足隊今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事，於主場迎戰世界排名第104名的強敵吉爾吉斯隊，儘管吉爾吉...

網球／男友驟逝後首發聲 莎芭蓮卡：我心碎了

今年澳網捧冠、世界排名第2的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），迎接邁阿密女網前卻傳出噩耗，她的男友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。