與國際連結 花蓮縣爭取主辦2026 ICG國際少年運動會 執委齊聚場勘

國際少年運動會（International Children’s Games，ICG） 斯洛維尼亞籍會長Mr. Igor Topole 、南韓籍副會長Mr. Chulwon shin、以色列籍副會長Mr. Avraham Benbenisti、蘇格蘭籍祕書長Mr. Hugh Waters、希臘籍執委Mr. Nikolaos Tzanakos 等外賓，應教育部體育署邀請於3月16至21日來台參訪，就花蓮縣欲申辦2026 ICG賽事進行場地現勘。

到訪第一天由高中體育總會安排至台北小巨蛋參訪HBL甲級總決賽，體育署副署長房瑞文、主任祕書呂忠仁誠摯歡迎ICG執委們到訪，並預祝行程圓滿順利。

場勘行程首日拜會花蓮縣政府，由副縣長顏新章及祕書長饒忠等縣府官員誠摯接待，並至競賽場館、選手村、餐廳、飯店等地點進行勘查，執委們皆對花蓮展現之熱情與準備表達高度肯定。花蓮縣長徐榛蔚亦親自設宴款待來訪貴賓，ICG執委們對於場勘行程表示非常滿意，也肯定花蓮十足的準備。