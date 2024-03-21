與國際連結 花蓮縣爭取主辦2026 ICG國際少年運動會 執委齊聚場勘
國際少年運動會（International Children’s Games，ICG） 斯洛維尼亞籍會長Mr. Igor Topole 、南韓籍副會長Mr. Chulwon shin、以色列籍副會長Mr. Avraham Benbenisti、蘇格蘭籍祕書長Mr. Hugh Waters、希臘籍執委Mr. Nikolaos Tzanakos 等外賓，應教育部體育署邀請於3月16至21日來台參訪，就花蓮縣欲申辦2026 ICG賽事進行場地現勘。
到訪第一天由高中體育總會安排至台北小巨蛋參訪HBL甲級總決賽，體育署副署長房瑞文、主任祕書呂忠仁誠摯歡迎ICG執委們到訪，並預祝行程圓滿順利。
場勘行程首日拜會花蓮縣政府，由副縣長顏新章及祕書長饒忠等縣府官員誠摯接待，並至競賽場館、選手村、餐廳、飯店等地點進行勘查，執委們皆對花蓮展現之熱情與準備表達高度肯定。花蓮縣長徐榛蔚亦親自設宴款待來訪貴賓，ICG執委們對於場勘行程表示非常滿意，也肯定花蓮十足的準備。
體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲，同時也身兼ICG委員身分，於本次官方場勘行程亦全程陪同，期盼與花蓮縣政府一同合作，於今年7月於墨西哥舉辦之ICG期間，能順利成功獲得2026年主辦權。
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