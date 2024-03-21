足球／懷特開賽8分鐘就吞紅牌 中華隊0：2不敵吉爾吉斯

中華男足隊今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事，於主場迎戰世界排名第104名的強敵吉爾吉斯隊，儘管吉爾吉斯上半場就發生達特賽夫（Said Datsiev）吞下紅牌退場的狀況，但占有人數優勢的中華隊不但久攻不下，還在下半場讓吉爾吉斯兩度進球，最終吉爾吉斯也以2：0收下勝利。

中華男足與吉爾吉斯繼去年杭州亞運會分組賽後再度交手，兩隊這次世界盃暨亞洲盃資格賽第二輪賽事一同被分在D組，在前兩戰踢完後吉爾吉斯拿下1勝1敗，中華隊則是對戰阿曼與馬來西亞各吞1敗。

今天比賽上半場裁判就哨聲不斷，開賽第8分鐘吉爾吉斯後衛達特賽夫就因為犯規吞下黃牌，不過中華隊總教練懷特也因為不滿判決衝進場抗議，直接吞下紅牌只能退出球員席，而上半場第24分鐘，已經背負一張黃牌的達特賽夫再度因為犯規吞下第二張黃牌並升級紅牌出場，讓中華隊形成11打10的優勢，但在上半場兩隊都未能進球，戰成0：0平手。

下半場開踢後不久，吉爾吉斯率先發動攻勢，但遭到中華隊門神潘文傑屢屢化解，不過第53分鐘中華隊再度遭遇吉爾吉斯反擊，並且在禁區內犯規讓吉爾吉斯取得12碼罰球機會，由隊長基欽（Valerii Kichin）抄刀踢向球門左上角，儘管潘文傑在撲救方向上判斷正確，但卻無法成功擋下，讓吉爾吉斯先馳得球。

落後的中華隊在第71分鐘與第79分鐘都有射門機會，不過高偉傑兩度射門都遭到吉爾吉斯門將干擾或是擋下，反觀吉爾吉斯在第80分鐘由莫克（Kai Merk）在後場斷球後帶球一條龍殺進中華隊禁區並迫使潘文傑出擊後起腳射門，幫助吉爾吉斯踢進第二球，最終中華隊也以0：2敗下陣來，苦吞分組賽3連敗，要以分組賽前2名晉級機會渺茫。