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113學年運動績優生升學甄審甄試 412受理報名

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
體育署副署長房瑞文（中）主持運動績優生升學甄審甄試記者會。記者曾思儒／攝影
體育署副署長房瑞文（中）主持運動績優生升學甄審甄試記者會。記者曾思儒／攝影

為培育國際競技實力的運動人才，並銜接國家運動代表隊競技運動儲備人才，113學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄審、甄試將於今年4月12日到5月2日受理報名；考量部分國際賽在報名期間後舉辦，另有二次甄審機會，8月21日到9月5日可提出申請。

學校體育組組長蔡忠益說明，運動績優生升學方式，甄審是有取得國際賽事的成績，甄試是有取得國內賽事的成績，其中甄審是外加名額。多數學校開的運動種類的缺，最多是籃球、羽球排球，國中是武術最多，游泳次之。

甄試需以全國運動競賽成績為依據，加上學科考試，部分項目需要術科檢定；今年甄試學科考試6月15日進行、術科6月16日舉行，6月26日錄取分發放榜；第二次甄審申請8月21日到9月5日可申請，9月9日第二次甄審放榜。

113學年度高中甄審、甄試名額共有2546名額，國中126名，高中甄審、甄試提供87種運動種類和項目，國中包含25種。

剛和北一女中拿下隊史第2座HBL女甲金盃的高三後衛旮幼亞馥，甄審、甄試都是升學管道，她表示會再和教練駱燕萍討論，決定最適合的升學方式。

排球 羽球

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