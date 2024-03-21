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紅毛城曾有英式網球場 淡水古蹟博物館里民專場4月開跑

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水古蹟博物館推出專屬淡水里民免費活動「淡古動起來，里民壯遊趣」。圖／淡水古蹟博物館提供
淡水古蹟博物館推出專屬淡水里民免費活動「淡古動起來，里民壯遊趣」。圖／淡水古蹟博物館提供

為響應2025雙北世界壯年運動會，淡水古蹟博物館、新北市淡水區里長聯誼會從4月至12月，每月第一周及第三周的禮拜二上午9點30分至中午12點，推出專屬淡水里民免費活動「淡古動起來，里民壯遊趣」，透過運動項目認識古蹟，比如淡水紅毛城曾有座英式草地網球場等，並提升里民日常運動量。

淡古館長黃麗鈴說，活動除有專業導覽員解說外，也首次與里民分享自調查研究、台灣日日新報、雜誌五十會及口述歷史等史料中，記載的運動或是當時的熱門賽事；例如淡水紅毛城曾有座英式草地網球場，滬尾礮臺是田徑、淡水海關碼頭是游泳及龍舟，滬尾小學校禮堂有拔河，淡水日本警官宿舍有空手道、運動舞蹈，淡水木下靜涯舊居是槌球，得忌利士洋行則是棒球，非常有趣，值得報名一遊。

淡水區里長聯誼會榮譽會長邱美津說，常至世界各地旅行，發現旅客都會參觀當地的名勝古蹟，自己卻很少去了解家鄉的景點。希望搭著世壯運，透過與淡水古蹟博物館的合作，邀請里民逛古蹟當運動，也能促進鄰居的情感交流；會長黃俊雄說，為了讓運動更有趣，特別安排里民邊逛古蹟邊聽古蹟與運動相關的歷史故事，不知不覺中活絡身體。

新北市立淡水古蹟博物館說，4至6月路線為淡水海關碼頭、淡水紅毛城、得忌利士洋行；7至9月為滬尾礮臺、淡水海關碼頭、淡水紅毛城；10至12月為滬尾小學校禮堂、淡水木下靜涯舊居、淡水日本警官宿舍。淡水區里民優先免費報名，每場次20位，額滿為止，可向戶籍地的里長辦公室報名。

世壯運 棒球 田徑

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