足球／足協欠選手薪資 體育署限2周償還

中華足球協會爆出積欠參賽球員薪資、出場費，球員卻收到扣繳憑單爭議，體育署要求足協須在兩周內籌款償還選手薪資，並更正未依實開立扣繳憑單，足協昨也澄清，扣繳憑單爭議並非發生在前理事長鄭文燦任內。

中華男子足球隊前年底前往泰國參加邀請賽獲勝，足協卻因債務問題致現金流不足，迄今尚未發放出場費等費用；體育署昨表示，已行文要求足協務必於兩周內，盡速籌措款項償還選手，其餘積欠款項部分，也應於今年底前償還完畢，另有關未依實開立扣繳憑單的嚴重問題，要求1個月內完成清查及向稅捐機關更正完畢。

足協昨承諾，將於兩周內匯款，前年扣繳憑單也將於4月底前完成稅務更正。

外界質疑扣繳憑單爭議，足協也作出解釋，鄭文燦前年11月8日接任理事長，同年12月30日提出書面辭呈，去年1月9日經理事會同意，前任秘書長鄭世忠在理事會慰留下協助選舉事務，去年2月2日辭職，扣繳憑單則在2月6日傳送國稅局，並非發生在鄭文燦任內；針對近期的多項爭議，足協強調將會一肩扛起所有責任。