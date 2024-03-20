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桌球／WTT支線賽 莊智淵、陳思羽單打晉8強

中央社／ 台北20日電

台灣「桌球教父」莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站，以3比1擊敗印度選手夏哈，而陳思羽則以直落3橫掃塞爾維亞選手魯普蕾絲庫，雙雙闖進8強。

WTT本週移師黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），一連舉辦2站支線賽，首站共有3名台將參賽，包括莊智淵、黃怡樺與陳思羽，其中莊智淵榮膺男單頭號種子，而陳思羽則是女單第2種子。

世界排名第39的陳思羽首輪輪空，次輪以3比0力挫印度選手塞爾瓦庫瑪（Selena Selvakumar），今天16強賽對戰實力有一段差距的塞爾維亞選手魯普蕾絲庫（Izabela Lupulesku），以11比9拿下首局。

陳思羽次局以8比2強勢開局，隨後似乎打得有點急躁，讓對手一連化解3個局點，所幸陳思羽仍順利以11比6再拿1局。

陳思羽第3局把握聽牌機會，以11比5贏得勝利，挺進8強，下一戰將與19歲烏茲別克小將馬爾卡博（Markhabo Magdieva）交手。

其他台將部分，莊智淵成功在男單16強賽突圍，以11比7、12比10、8比11、11比7擊敗印度選手夏哈（Manush Utpalbhai Shah）。而黃怡樺稍早以局數1比3敗給韓國削球手徐孝元，無緣晉級。

莊智淵 陳思羽

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