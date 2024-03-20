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電競／關閉夢想的格鬥電競館 台灣選手林家弘不後悔

中央社／ 台北20日電

沒有忘記兒時打街機的回憶，台灣格鬥電競選手林家弘（ET）在2017年成立格鬥電競館，可惜近期因虧損決定關店，他也表示不會後悔踏上這條路。

從7歲開始接觸格鬥類型遊戲，林家弘小時候常在電子遊戲場「練功」，即便遭家人強力反對，仍帶著對遊戲的熱愛，選擇持續堅持，直到後來逐漸打出成績，甚至2017年還勇奪EVO（Evolution ChampionshipSeries）「格鬥天王XIV」冠軍，才獲得家人的認可，從反對轉為支持。

開始在國際舞台發光發熱，林家弘卻沒有忘記兒時與陌生人打街機的感覺，加上台灣格鬥電競市場比較小，帶著期望培養台灣選手的初衷，他在2017年與朋友合夥成立「DBJ大寶劍格鬥電競活動館」。

只是隨著現在街機文化沒落，電競館陷入長期虧損，林家弘接受中央社採訪時透露，原本去年就打算關店，但在整理東西的時候，突然又覺得很可惜，因此再給自己1年時間，沒想到狀況依舊沒有起色，讓他終於下定決心與電競館說再見。

「已經努力這麼久，而且不斷燃燒我一個人的熱情，加上自己也沒有這麼多時間，畢竟維持營運需要想滿多的活動。」林家弘說道。不過他不後悔選擇開店，「最近不捨的心情倒是還好，但知道開店真的不容易。」

而林家弘本週六（23日）將舉行拍賣會，出清店內的相關物品，包含主機、螢幕等。

上週前往美國征戰「SNK世界錦標賽」（SNKWorld Championship）的「格鬥天王XV」，林家弘在敗部不敵最後奪冠的日本選手Laggia，以第5名作收，他自認還有進步空間，並全力備戰下個月的EVOJapan賽事。

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