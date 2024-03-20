足球／球員遭欠款卻收扣繳憑單 足協致歉：2週內匯款

針對中華足協積欠球員出場費和獎金，但球員卻收到扣繳憑單，足協今天為稅務行政疏失、未能即時付款，向球員們致歉，足協承諾在4月底前向國稅局完成稅務更正，並在2週內匯款。

中華民國足球協會過去因舉辦或參加各項國內外賽事而累積新台幣逾1億元債務，新任足協理事會民國112年接手後，雖已逐步展開協商還款事宜，但涉及選手的費用部分，迄今仍未完全償還。

台灣男足111年前往泰國參加國際友誼賽獲勝，足協因債務問題致現金流不足，未發放獎金和出場費，而球員卻在事後收到扣繳憑單，台灣民眾黨立委黃國昌日前在立法院質詢時也表達關切。

體育署今天發布新聞稿表示，已行文要求足協務必在2週內儘速籌措款項償還選手，並在1個月內完成清查及向稅捐機關更正，至於其餘積欠選手款項，應於今年底前償還完畢。

對於球員收到111年扣繳憑單，足協透過新聞稿表示，足協112年2月6日報稅截止日傳送國稅局，並非在前理事長鄭文燦任內發生，且在會務處理上，理事長未親自經手單據核銷，是由秘書長覆核單據正確性，單據核銷後，由財務長整理清單上網報稅。

足協今天為稅務行政疏失以及未能即時付款向所有球員們致歉，足協指出，將於4月底前向國稅局完成稅務更正，對於近期多項爭議，稱將一肩扛起所有責任。

足協表示，針對111年台灣男足泰國移訓暨友誼賽、五人制男子潛力培訓隊賽前國內集訓暨科威特參加五人制亞洲盃決賽、企甲聯賽年度個人及團體獎項獎金、木蘭聯賽年度個人及團體獎項獎金、台乙聯賽個人及團體獎項獎金、訓練中心計畫、講習講師費、會議出席費、各賽事工作費，將在2週內匯款。