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足球／日本警告球迷 不要前往北韓觀看世足資格賽

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本隊正在備戰世界盃資格賽，政府警告國內球迷，不要試圖前往「敵對」的北韓觀賽。 美國聯合通訊社
日本隊正在備戰世界盃資格賽，政府警告國內球迷，不要試圖前往「敵對」的北韓觀賽。 美國聯合通訊社

日本政府警告球迷，不要試圖前往「敵對」的北韓，觀賞下週在平壤舉行的世界盃足球資格賽。

法新社報導，日本外務省「強烈要求民眾不要前往」觀看3月26日在平壤舉行的比賽，這是日本與北韓自2011年以來，首次在北韓進行對決。

外務省在社群平台X（前身為推特）表示，「如眾所知，北韓對日本持敵視態度，不建議民眾前往旅行。」

日本與北韓明天將先在東京比賽，下週將移師平壤回訪，兩場比賽都是2026年世界盃足球賽的資格賽。

日本長期以來一直建議國民不要前往北韓，不過並未明文禁止。兩國沒有外交關係。

目前還不清楚有多少球迷（如果有的話）會嘗試前往北韓，他們需要北韓簽證才能入境。

兩隊明天在東京的比賽，預計將有大批北韓支持者出現，他們來自在日本已有一段時日的朝鮮裔族群。該族群約有30萬人，大多數是日本殖民朝鮮半島期間，被從家園帶走的平民後裔。

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