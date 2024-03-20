中職／DAZN包辦龍象兩隊 新球季味全龍全主場線上轉播

全球最大運動串流平台DAZN今天宣布，將在2024球季為台灣球迷帶來味全龍全主場賽事，全台龍迷自3月30日開始，將可透過智慧電視、平板、手機和電腦上收看味全龍主場賽事直播。

DAZN繼上周宣布將在串流平台上直播中信兄弟全主場賽事後，今天加碼宣布本季將帶來味全龍的全主場賽事直播，賽事內容包含例行賽全主場賽事及季後賽挑戰賽和台灣大賽（如有需要）。

作為中職創始球隊之一的味全龍，擁有眾多「龍魂不滅」的死忠球迷，2021年重返一軍後，僅僅用了三年的時間，就拿下總冠軍。氣勢如虹的味全龍，喊出「龍眾一心 Keep Fighting」口號，力拼二連霸。

此外，甫加入小龍女啦啦隊的林襄，也是味全龍的另一個吸睛焦點。她在球團邀請下「龍躍返鄉」，將全力投入球場應援為龍隊連霸助陣，DAZN將於3月30日直播樂天桃猿對味全龍在大巨蛋舉辦的中華職棒35年開幕戰。

除了豐富的中華職棒賽事外，DAZN也提供世界各地頂級運動賽事，如日本職棒太平洋聯盟、橫濱DeNA海灣之星全主場賽事、西班牙足球甲級聯賽、西班牙女子足球賽、沙烏地女子足球超級聯賽、頂級拳擊賽事、職業格鬥聯盟(Professional Fighters League; PFL)、世界射箭賽。

以及在地觀眾喜愛的賽事，如企業排球聯賽、中華企業射箭聯賽、TSR全國摩托車錦標賽，各種運動賽事的粉絲，都能在DAZN找到自己想看的比賽，享受一站式的優質服務，目前提供年約優惠方案1590元，以及富有彈性的月租及分期方案。