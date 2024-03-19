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街舞／Red Bull BC One台灣大賽 亞運霹靂舞國手再聚首

中央社／ 台北19日電
楊加力。圖／Red Bull 提供
楊加力。圖／Red Bull 提供

被視為霹靂舞「超級盃」的Red Bull BC One，將於4月13日在台北CORNER MAX舉辦台灣大賽，屆時現場全台最強的24名B-Boy與B-Girl將一較高下，奪冠選手還可出征世界總決賽。

Red Bull BC One上週剛結束海選，共有24名選手從145名霹靂舞者中脫穎而出，其中B-Girl組有多個熟悉的名字，包括去年台灣大賽冠軍、現役霹靂舞國手楊加力，以及2022年台灣大賽冠軍程聿寧，還有去年代表台灣參加亞運的陳怡茹等。

B-Boy組的對戰更讓人期待，包含去年台灣大賽亞軍、杭州亞運國手劉承德，以及2018年台灣大賽冠軍張威榕，此外年僅17歲、在去年拿下義大利Check theStyle賽事青年組冠軍的吳定杰，同樣備受矚目。

今年的Red Bull BC One台灣大賽邀請到3位世界級頂尖舞者擔任評審，包括拿到杭州亞運霹靂舞銀牌的韓國名將金洪烈，以及台灣「霹靂舞一哥」孫振。

孫振在接受媒體訪問時表示，「Red Bull BC One是我從小到大的夢想，能到世界總決賽和來自各地的頂尖舞者互相切磋，對我來說是很難忘的經驗與收穫。」

孫振也透露，接下來的目標就是專心準備奧運資格賽，希望能再度披上國家隊戰袍前進巴黎奧運。

拿下台灣大賽冠軍的B-Boy、B-Girl，將於12月7日代表台灣參加巴西里約熱內盧舉行的第21屆世界總決賽。

亞運 台灣大賽 霹靂舞

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