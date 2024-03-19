游泳／0.01秒差距獲奧運資格！抗癌鬥士池江璃花子感謝上帝

日本「抗癌女泳將」池江璃花子昨天在巴黎奧運資格賽，女子100公尺蝶泳決賽游出57秒30成績排第二，並達到日本泳協57秒34標準，確定連3屆取得奧運門票。

現年23歲的池江璃花子2018年在雅加達巨港亞運得到6金2銀，拿下賽會MVP，但隔年因白血病暫別賽場。她抗癌成功後重返泳壇，2021年東京奧運參加女子400公尺自由式接力、男女400公尺混合式接力及女子400公尺混合式接力，其中女子400公尺混合式闖進決賽，以第8名作收。

池江璃花子今年參加東京水上運動中心舉辦的奧運資格賽個人項目，闖進女子100公尺蝶泳決賽，游出57秒30成績，只比第3名快0.01秒，拿到第2名，且符合日本泳協所規定的57秒34標準，成功獲得巴黎奧運門票。

池江璃花子受訪時表示，自己比想像中的強，感謝上帝站在她這邊，才能以微小差距贏下奧運門票，她也對這次奧運設定目標，「我已超越15歲的紀錄，如今要破自己在里約奧運的紀錄，只有我才能超越自己。」