游泳／0.01秒差距獲奧運資格！抗癌鬥士池江璃花子感謝上帝
日本「抗癌女泳將」池江璃花子昨天在巴黎奧運資格賽，女子100公尺蝶泳決賽游出57秒30成績排第二，並達到日本泳協57秒34標準，確定連3屆取得奧運門票。
現年23歲的池江璃花子2018年在雅加達巨港亞運得到6金2銀，拿下賽會MVP，但隔年因白血病暫別賽場。她抗癌成功後重返泳壇，2021年東京奧運參加女子400公尺自由式接力、男女400公尺混合式接力及女子400公尺混合式接力，其中女子400公尺混合式闖進決賽，以第8名作收。
池江璃花子今年參加東京水上運動中心舉辦的奧運資格賽個人項目，闖進女子100公尺蝶泳決賽，游出57秒30成績，只比第3名快0.01秒，拿到第2名，且符合日本泳協所規定的57秒34標準，成功獲得巴黎奧運門票。
池江璃花子受訪時表示，自己比想像中的強，感謝上帝站在她這邊，才能以微小差距贏下奧運門票，她也對這次奧運設定目標，「我已超越15歲的紀錄，如今要破自己在里約奧運的紀錄，只有我才能超越自己。」
🇯🇵国際大会代表選手選考会— 競泳NEWS (@swimcoverage) March 18, 2024
女子100Fly
平井瑞希 56.91
池江璃花子 47.30
松本信歩 57.31
2007年3月7日生まれ、17歳平井瑞希が日本人2人目の56秒台、初五輪切符！
池江璃花子が2016年リオデジャネイロ五輪以来、２大会ぶりの個人五輪代表返り咲き！
松本信歩がPB連発！ pic.twitter.com/sve8qYT2E0
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