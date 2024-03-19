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拳擊／20歲日本拳王坂間叶夢猝逝 《第一神拳》作者哀悼
年僅20歲日本輕蠅量級青年拳擊冠軍坂間叶夢，比賽前一天驚傳離世，震驚日本拳擊界，詳細死因未公開，知名漫畫《第一神拳》作者也表達哀悼。
坂間叶夢父親在社群平台發文表示，「坂間叶夢與世長辭了，謝謝大家對他的加油和關愛，因為比賽太密集，導致他手腳都受傷，要打止痛針才能繼續比賽，為了不讓比賽停止，他直到最後都堅持下去。」
叶夢驚傳離世消息讓日本拳擊界相當震驚，也成立事故調查委員會，盼能防止遺憾再次發生，知名漫畫《第一神拳》作者森川讓次聽聞消息後，難過地表示，「我會祈禱坂間叶夢的靈魂能夠安息」。
坂間叶夢去年12月拿下轉戰職業拳擊手後的9連勝，在3個世界拳擊組織輕蠅量級都位居前列，WBA第9名、WBC第15名、IBF第11名。
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