拳擊／20歲日本拳王坂間叶夢猝逝 《第一神拳》作者哀悼

年僅20歲日本輕蠅量級青年拳擊冠軍坂間叶夢，比賽前一天驚傳離世，震驚日本拳擊界，詳細死因未公開，知名漫畫《第一神拳》作者也表達哀悼。

坂間叶夢父親在社群平台發文表示，「坂間叶夢與世長辭了，謝謝大家對他的加油和關愛，因為比賽太密集，導致他手腳都受傷，要打止痛針才能繼續比賽，為了不讓比賽停止，他直到最後都堅持下去。」

叶夢驚傳離世消息讓日本拳擊界相當震驚，也成立事故調查委員會，盼能防止遺憾再次發生，知名漫畫《第一神拳》作者森川讓次聽聞消息後，難過地表示，「我會祈禱坂間叶夢的靈魂能夠安息」。

坂間叶夢去年12月拿下轉戰職業拳擊手後的9連勝，在3個世界拳擊組織輕蠅量級都位居前列，WBA第9名、WBC第15名、IBF第11名。