快訊

男大生幫籌95萬元返鄉基金 睽違10多年能回老家...校警激動跪地

MLB／情人眼裡出好球 大谷3支0飛球出局仍有真美子甜笑鼓掌

一周如過四季！這日最冷恐跌破10度 周末暖如夏飆破30度

足球／被爆積欠選手獎金和出場費 足協：今年優先償還

中央社／ 台北18日電

民眾黨立委黃國昌今天在立法院質詢時提到，前年台灣男足在國際友誼賽獲勝時的獎金和出場費至今都沒拿到。中華足協表示，今年會優先償還選手獎金及出場費。

中華民國足球協會表示，自從去年2月新任理事長王麟祥上任後，就已陸續償還新台幣1800萬元，今年也已經還了500萬元，總計已還債2300萬元，目前希望3月底前可以先把積欠給選手的部分還清。

足協積欠的債務是歷任理事長累積下來，現任行政院副院長鄭文燦在民國111年10月上任理事長前，就已積極幫足協募款約4000萬元購置辦公室，只是任內適逢年底核銷，並非導致負債的主因。

據了解，足協111年底的累積債務已導致現金流短絀而無法支付出賽費與激勵獎金，其中欠款最大筆就是旅行社，大約2000萬元，接著是球員出場費、獎金與集訓費，還有場地費、裁判費、電視轉播費、協會員工代墊款和廠商費。

體育署長鄭世忠今天在立法院備詢時透露，目前足協還有欠款約8000萬元，但已經和各廠商約定好以分期付款方式償還債務。

鄭世忠提到，鄭文燦也已經要求體育署輔導足協行政作為要符合社會期待，也會協助足協募集社會資源，讓足協財務能早日正常支持協會營運。

王麟祥在接受中央社訪問時表示，上任近1年以來，協會很努力在還債，並且沒有再欠款，今年還發了400多萬的激勵獎金給選手和教練，絕非外界所說欠錢不還。

中華足協 王麟祥 體育署

延伸閱讀

彰東都計將區段徵收 鄭文燦解釋與中捷延伸「不互卡」

中華男足前年賽事至今沒拿到出場費 體育署：足協有8千萬債務

台積電嘉義太保設廠 鄉親期待年輕人返鄉就業

台積電、行政院、嘉縣三方會商 鄭文燦：台積電2座先進封測廠落腳嘉縣

相關新聞

羽球／戴資穎奧運積分被山口茜反超 世界排名第3也危險

我國一姊戴資穎在全英羽球公開賽4強不敵西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），羽球媒體《Statminton》公布最新奧運積分榜，小戴雖漲到9萬2736分，但日本好手山口茜連2站拿下亞軍，超

網球／15分差擠下搭檔 謝淑薇重登球后

我國「一姊」謝淑薇去年4月復出後持續用球拍寫紀錄，除法網、溫布頓登頂，今年澳網更包辦混雙和女雙金盃，台灣時間昨天凌晨再和...

網球／球后斯威雅蒂賞對手貝果 印地安泉網賽二度奪冠

女網世界排名第1的波蘭好手斯威雅蒂今天以6比4、6比0擊敗希臘的莎卡瑞，拿下她生涯第2座印地安泉網賽冠軍

袋棍球運動協會成立10週年 8月U20世錦賽拚佳績

中華民國袋棍球運動協會成立10週年，其中台灣女子代表隊8月將赴香港參加U20世錦賽，教練温庭新今天在記者會上表示，會努力...

中華男足前年賽事至今沒拿到出場費 體育署：足協有8千萬債務

前年中華男足睽違3年半首勝，民眾黨立委黃國昌今日爆料，當時的球員至今連出場費都沒拿到。對此，體育署長鄭世忠表示，目前足球...

NFL／唐納德10年生涯告終 防守英雄急流勇退

3次奪下年度最佳防守球員的公羊防守鋒線唐納德（Aaron Donald）仍擁有明星級身手，上季還入選年度第一隊，卻在打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。