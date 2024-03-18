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中華男足前年賽事至今沒拿到出場費 體育署：足協有8千萬債務

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
黃國昌今日在教育及文化委員會上，針對足球員受欠款的投訴質詢教育部體育署。記者李芯／攝影
黃國昌今日在教育及文化委員會上，針對足球員受欠款的投訴質詢教育部體育署。記者李芯／攝影

前年中華男足睽違3年半首勝，民眾黨立委黃國昌今日爆料，當時的球員至今連出場費都沒拿到。對此，體育署長鄭世忠表示，目前足球協會還有8000萬元債務，會優先償還選手，希望今年可以將積欠選手和工作人員的400萬元還清。

黃國昌今日在教育及文化委員會上表示，有接到足球員的投訴，2022年中華男足在國際友誼賽睽違3年半首勝，時任足協理事長、現任行政院副院長鄭文燦宣布，要頒發30萬獎金鼓勵全隊。結果不要說30萬獎金，當時的出場費5000到10000元、集訓費每日1000元、車馬費1000元，到現在一毛錢都沒有拿到。

除此之外，黃國昌指出，足球員沒有拿到錢卻收到扣繳憑單，質疑錢是不是被足協放進口袋，「這個已經不是欠錢不還，還有偽造文書」。

對此，鄭世忠表示，目前足協還有8000萬元債務，其中400萬元是欠選手和工作人員，目前足協和廠商已經承諾，這一季會優先償還選手欠款。鄭世忠指出，足協有陸續償還2023年的出場費，沒有再繼續虧欠，但確實2022年的還無法償還，希望在今年可以把400萬還清。

針對扣繳憑單爭議，教育部長潘文忠表示，體育署已經在查辦，並承諾3個月內會查清楚。

體育署

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