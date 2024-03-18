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高球／台灣好手彭婕LPGA次級巡迴賽封后 實現職涯首冠

中央社／ 台北18日電
台灣高爾夫好手彭婕職業生涯首度奪冠。本報資料照
台灣高爾夫好手彭婕職業生涯首度奪冠。本報資料照

台灣高爾夫好手彭婕今天在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）次級巡迴賽的IOA菁英賽最終回合繳出67桿，並以3天低於標準11桿的202桿、1桿之差後來居上獲得職業生涯首場冠軍。

彭婕在2020年取得台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）會員資格、2022年投入美國女子職業高爾夫協會次級巡迴賽，過去數年都在台灣與美國兩地參賽，只可惜始終沒能拿過冠軍。

本週彭婕前往美國佛羅里達州參加LPGA次級巡迴賽的IOA菁英賽，前2回合打完她暫時落後領先者4桿，不過今天開打後，彭婕在前2洞都順利抓下博蒂，瞬間將差距縮小到2桿之差。

台灣另一名次巡賽好手侯羽薔也一度加入領先戰局，不過最終彭婕還是堅持下來。彭婕全場抓5個博蒂、吞下1次柏忌繳出67桿，包括先在第17洞抓博蒂，讓她與美國的馬克迪（Lindsey McCurdy）並列領先，接著第18洞又順利保Par（帕）。先完賽的彭婕，就在場邊等著最後結果。

馬克迪若在第18洞打下博蒂就奪冠、打Par就延長加賽，沒想到她竟吞下要命的柏忌，只得把冠軍拱手讓給彭婕。

彭婕賽後接受LPGA官方訪問時提到，「我不知道排行榜的情況，只知道自己還是有機會（奪冠），在第17洞我告訴自己，必須要抓下博蒂才行，至於最後會怎麼結束並不重要。」

彭婕在7年前轉職業，一直到今年才實現職業生涯首冠。彭婕表示，「這場賽事讓我同時實現了短期和長期目標，原本計畫今年將是我在美國的最後一年，但拿下這座冠軍後，我覺得又可以繼續下去了。」

LPGA 侯羽薔 高爾夫

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